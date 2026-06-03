Antsvoris, laikysenos ir regėjimo problemos, sugedę dantys: mokinio sveikatos pažymėjimas – ne „popierėlis mokyklai“

Naujausi Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys rodo, kad tik 64,6 proc. 2–17 metų vaikų turi normalų kūno svorį. Antsvoris nustatytas 14,1 proc. vaikų, nutukimas – 6,5 proc., o per mažas kūno svoris – 14,8 proc., rašoma pranešime žiniasklaidai.
Specialistų teigimu, tam įtakos turi mažėjantis fizinis aktyvumas, ilgas prie ekranų praleidžiamas laikas ir netinkami mitybos įpročiai. Medikai pastebi, kad tai vis dažniau atsispindi vaikų laikysenoje, regėjime, emocinėje savijautoje ir bendroje sveikatos būklėje.
„Mokinio sveikatos pažymėjimas yra svarbi prevencijos priemonė, o ne tik reikalavimas mokyklai. Tai galimybė kasmet įvertinti vaiko raidą, stebėti pokyčius ir laiku pastebėti galimus sveikatos sutrikimus“, – sako Šeškinės poliklinikos III šeimos medicinos skyriaus vedėja Miglė Trumpickaitė.
„Sveikatos kodas“. Nauja epidemija – prasta vaikų rega?
Profilaktinės patikros metu vertinamas vaiko ūgis, svoris, kūno masės indeksas ir fizinis pajėgumas, tikrinama rega, klausa bei laikysena, matuojamas kraujospūdis. Privaloma profilaktinio patikrinimo dalis yra ir dantų bei burnos higienos būklės įvertinimas – jį atlieka gydytojas odontologas arba burnos higienistas. Patikra yra nemokama ir finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.
Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų burnos sveikatai. Specialistai primena, kad dantų būklė turi tiesioginę įtaką ne tik burnos sveikatai, bet ir mitybai, kalbai, pasitikėjimui savimi bei gyvenimo kokybei.
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„Vis dar dažnai susiduriame su situacijomis, kai pas odontologą kreipiamasi tik vaikui pradėjus jausti didelį skausmą. Tačiau daugelio problemų galima išvengti jas pastebėjus anksti. Reguliarūs patikrinimai leidžia ne tik laiku gauti ugdymo įstaigoms reikalingą pažymą, bet ir anksti pastebėti pirmuosius dantų pažeidimus, įvertinti sąkandžio formavimąsi, burnos higienos įgūdžius bei laiku taikyti prevencines priemones, – teigia Šeškinės poliklinikos Odontologijos skyriaus vedėja Laima Kezienė.
Specialistai primena, kad vaikų dantis būtina valyti du kartus per dieną fluoro turinčia dantų pasta, kurios kiekis turėtų atitikti vaiko amžių, o tėvų pagalba ir priežiūra dažnai reikalinga bent iki 7 metų, o neretai ir ilgiau.
Šeškinės poliklinikoje 2025 metais šeimos gydytojai išrašė 13 129 mokinių sveikatos pažymėjimus. Primename, kad mokinio sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo užpildymo datos, todėl vaikų sveikata pasirūpinti verta jau dabar – taip vasaros atostogomis bus galima mėgautis ramiau ir be papildomo streso prieš naujus mokslo metus.
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