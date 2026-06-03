Atostogos prasideda: nepamirškite ir šio svarbaus dokumento

Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Planuodami keliones dažniausiai galvojame apie poilsį, įspūdžius ir gerą laiką. Vis dėlto net ir atostogaujant gali prireikti skubios medicinos pagalbos – paūmėjus lėtinei ligai, sutrikus sveikatai ar įvykus nelaimingam atsitikimui. Tuomet kortelė tampa itin svarbi, nes suteikia teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą ir sumažina žmogui finansinę naštą“, – sako Viktorija Klinavičienė, Valstybinės ligonių kasos (VLK) Gyventojų aptarnavimo Vilniaus skyriaus patarėja, laikinai vykdanti vedėjo funkcijas.
Pasak specialistės, Europos sveikatos draudimo kortelė galioja visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Kortelė patvirtina žmogaus teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą toje šalyje galiojančiomis sąlygomis, o už suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa.
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Kortelė išduodama kiekvienam
Europos sveikatos draudimo kortelę gali gauti visi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti Lietuvos gyventojai – ir suaugusieji, ir vaikai ar kūdikiai.
Kortelę galima užsisakyti keliais būdais: internetu per ligonių kasos informacinę sistemą, el. paštu vlk@vlk.lt arba paštu į ligonių kasą atsiuntus užpildytą prašymą. Atvykus į ligonių kasos gyventojų aptarnavimo skyrių kortelė išduodama iš karto. Taip pat galima pasirinkti pristatymą į paštomatą, bet tokiu atveju reikės apmokėti siuntimo išlaidas.
Europos sveikatos draudimo kortelė išduodama penkeriems metams, tačiau naudotis ja galima tik tol, kol žmogus yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Nutrūkus draudimui, kortelė nebegalioja, todėl prieš kelionę rekomenduojama pasitikrinti savo draustumą ligonių kasos interneto svetainėje – šis veiksmas užtruks tik kelias minutes.
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Pamiršote kortelę? Padės sertifikatas
Kartais keliautojai kortelę pamiršta namuose, nespėja jos užsisakyti arba jau išvykę pastebi, kad jos galiojimas pasibaigęs. Tokiais atvejais yra patogi išeitis – apdrausti gyventojai gali atsisiųsti Europos sveikatos draudimo kortelę pakeičiantį sertifikatą. Jis suteikia tokias pačias teises į būtinąją medicinos pagalbą kaip ir pati kortelė. Jį galima greitai susiformuoti ir atsisiųsti išmaniuoju įrenginiu prisijungus prie ligonių kasos informacinės sistemos.
Svarbu atsiminti, kad sertifikatas galioja tik iki einamojo mėnesio pabaigos, todėl jei gydymas ar viešnagė užsienyje užtrunka ilgiau, reikia atsisiųsti naują sertifikatą.
Ką svarbu žinoti prieš išvykstant?
VLK atstovė atkreipia dėmesį, kad skirtingose šalyse sveikatos priežiūros sistemos veikia nevienodai: „Net ir turint Europos sveikatos draudimo kortelę, kitose šalyse kai kurios paslaugos gali būti apmokamos iš dalies, todėl svarbu žinoti, kad kortelė galioja tik tose gydymo įstaigose, kurios priklauso nacionalinei sveikatos sistemai. Ji taip pat nepadengia planinių gydymo paslaugų, paciento priemokų, papildomų komforto paslaugų, transportavimo į Lietuvą ar kitų išlaidų, kurios konkrečioje šalyje nėra kompensuojamos valstybės lėšomis“.
V. Klinavičienė rekomenduoja dar prieš vykstant į kelionę pasidomėti, kur reikėtų kreiptis prireikus būtinosios medicinos pagalbos, bei kokios taisyklės taikomos šalyje, kurioje keliautojas planuoja lankytis.
Šiemet ligonių kasa gyventojams jau išdavė daugiau nei 82 tūkst. Europos sveikatos draudimo kortelių ir beveik 12 tūkst. sertifikatų.
Valstybinė ligonių kasa (VLK)Europos sveikatos draudimo kortelėAtostogos
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