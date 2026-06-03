Gydymo įstaigos negavo 40 mln. eurų iš valstybės: VLK žada – bus po savaitės

„Pirmadienį buvo pasirašytas sveikatos apsaugos ministrės įsakymas dėl rezervo lėšų skyrimo – 40,6 mln. eurų – apmokėti pirmą ketvirtį suteiktoms viršsutartinėms paslaugoms“, – Seimo Sveikatos reikalų komitete trečiadienį kalbėjo VLK vadovo pavaduotoja.
„Tikėtina, kad per savaitę įstaigos turėtų gauti apmokėjimą už viršsutartines paslaugas“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, gegužės pradžioje paaiškėjo, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė viršsutartinių paslaugų už maždaug 40 mln. eurų, o lėšų joms apmokėti – nėra. Kalbėdama apie susidariusią situaciją sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tuomet teigė, jog viršplaninių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas.
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Tuomet ji pažymėjo, kad viršsutartinės paslaugos bus apmokamos įprasta, prioritetine tvarka.
„40 mln. viršsutartinių paslaugų apmokėjimo apimtis yra identifikuota (…). 20 mln. eurų resursai surasti Valstybinėje ligonių kasoje (VLK), Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete. Likę 20 mln. eurų bus apmokami iš PSDF rezervo“, – gegužės mėnesį sakė M. Jakubauskienė.
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ELTA primena, kad 2024 m. buvo pranešta, jog VLK viršsutartines asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokės lanksčiau – skelbta, jog gydymo įstaigos galės anksčiau gauti apmokėjimą už paslaugas, kurių suteikė daugiau nei buvo numatyta sutartyje, o pacientai laiku gaus reikiamą pagalbą.
Tuomet VLK išreiškė lūkestį, jog pokyčiai įstaigoms suteiks daugiau lankstumo, valdant savo finansus, ir leis geriau atliepti realius pacientų poreikius.
Tačiau 2025 metų gegužę VLK pranešė apie įsigaliojusią naują paslaugų apmokėjimo tvarką, kur prioritetas bus skiriamas tikslingoms paslaugoms. Pagal ją, prioritetinės viršsutartinės paslaugos apmokamos pirmumo tvarka.
Skelbta, kad, atsižvelgiant į PSDF galimybes, sutartis viršijančios paprastos konsultacijos ir neprioritetinės reabilitacijos paslaugos bus apmokamos iki 70 proc., neprioritetinės stacionarinės paslaugos iki 30 proc., kitos paslaugos iki 100 proc. jų bazinės kainos.