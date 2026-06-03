Lietuvoje parduodamų elektroninių cigarečių skysčiuose – draudžiamos medžiagos

Kaip pranešė portalas, eksperimento metu buvo ištirta skirtingų prekės ženklų elektroninių cigarečių, įsigytų įvairiose Vilniaus regiono elektroninių rūkalų parduotuvėse ir degalinėse, skysčių sudėtis.
Iš viso buvo įsigyta po 10 vienetų dešimties skirtingų prekės ženklų elektroninių cigarečių. Kiekviena iš jų buvo supakuota į atskirą pakuotę, o 10 vieno prekės ženklo elektroninių cigarečių buvo supakuota į dėžutes. Visi pavyzdžiai buvo nusiųsti į nepriklausomą Jungtinėje Karalystėje (JK) veikiančią cheminės analizės „Resolian“ laboratoriją, kuri ištyrė šių cigarečių skysčių sudėtį, siekiant nustatyti saldiklių ir saldų skonį bei aromatą suteikiančių junginių kiekį.
Identifikuojant analites buvo įtraukti ne tik saldikliai ir saldaus skonio stiprikliai, bet ir junginiai, suteikiantys saldų aromatą. Ypatingas dėmesys atkreiptas į neotamą – itin stiprų sintetinį saldiklį ir skonio stipriklį, kuris yra net iki 13 tūkst. kartų saldesnis už cukrų.
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Laboratorinės tyrimo išvados, su kuriomis susipažino „Delfi“, atskleidė, kad ištyrus dešimties skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčių sudėtį, aštuoniuose iš jų buvo aptikta advantamo, dviejuose – neotamo.
Tyrimas parodė, kad visuose tirtuose elektroninių cigarečių skysčiuose buvo aptikta tiek dirbtinių saldiklių, tiek skonį ir saldumo pojūtį formuojančių aromatinių medžiagų. Tarp jų – neotamas, advantamas, sukralozė, etilmaltolis, vanilinas ir eugenolis.
Kaip skelbta, Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Saulius Čaplinskas pranešė ketinantis iš naujo teikti siūlymą uždrausti vienkartines elektronines cigaretes.
Parlamentaras teigė, kad paskutinį kartą siūlymas buvo išbrauktas iš darbotvarkės paprašius jį atsiimti dėl galimų valstybės biudžeto praradimų, jeigu pataisos būtų priimtos.
ELTA primena, kad pastaraisiais metais Lietuvoje stebimas ryškus elektroninių cigarečių vartojimo augimas ne tik tarp suaugusių, bet ir paauglių. Todėl nuo 2022 m. liepos 1 d. šalyje yra įsigaliojęs draudimas prekiauti elektroninių cigarečių skysčiais su skoniais.
Taip pat nuo 2024 m. lapkričio nuspręsta uždrausti pateikti rinkai elektronines cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame bus cukraus ar saldiklių.