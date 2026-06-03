Ligoninėje – palaida bala: jauna mergina mirė per medikų aplaidumą, o gydytojai darbe žiūrėjo futbolą

Jungtinės Karalystės Niukaslo universiteto studentė, kuri tikėjosi tapti advokate, mirė nuo plonosios žarnos užsikimšimo.
Jos motina Susan Instone teigė, kad po visko slaugytoja jai prisipažino: medikai galvojo, kad jauna mergina negali rimtai sirgti ir tik gaišina jų laiką.
Libby 2023 metų rugpjūčio 16 d. grįžo iš Londono, kur lankėsi drauge su savo vaikinu. Netrukus ji pasijuto blogai, pradėjo vemti, jautė didžiulį skausmą.
Sprendimas dėl S. Nėries paminklo Vilniaus centre: negali būti nukeltas
Laukė 9 valandas
Po poros dienų mergina buvo nuvežta į ligoninės skubios pagalbos centrą. Jai buvo išrašyti vaistai nuo pykinimo, tačiau, pasak Libby, jos neapžiūrėjo joks gydytojas.
Susiję straipsniai
Susan dar tą patį vakarą vėl nuvežė dukrą į ligoninę. Gydytojas pasakė, kad Libby serga gastroenteritu ir jai buvo prijungta lašinė.
Pasak Susan, kitą dieną po pietų jos dukra buvo išsiųsta namo, tačiau automobilių stovėjimo aikštelėje ji išvėmė „juodą skystį“.
Netrukus Libby vėl atsidūrė ligoninėje, nes buvo „visiškai išsekusi ir labai silpna“. Susan pasakojo, kad priėmimo skyriuje laukė apie 9 valandas, kol dukra galiausiai buvo apžiūrėta, slaugytoja prijungė jai lašinę bei davė vaistų nuo pykinimo ir skausmo.
Medikai žiūrėjo futbolą
Libby nakčiai buvo paguldyta į ligoninę, o tėvai ją aplankė kitą dieną. Juos nustebino, kad medikai buvo užsiėmę futbolu. Tuo metu pasaulio čempionato finale tarpusavyje žaidė Anglijos ir Ispanijos moterų rinktinės.
Vėliau Libby buvo išrašyta namo, tačiau jos motina teigė, kad dukra ir toliau jautėsi prastai.
„Ji sakė, kad bijo ir klausė, ar mirs. Aš nusijuokiau ir liepiau jai nekalbėti niekų“, – prisiminė Susan.
Po kelių minučių Libby susmuko ir buvo iškviesta greitoji. Ji buvo nuvežta į ligoninę, bet merginos išgelbėti nepavyko.
Nors iš pradžių medikai tėvams teigė, kad negalėjo nieko padaryti kitaip, tačiau vėliau konstatuota, jog tiksli diagnozė ir laiku atlikta operacija būtų išgelbėjusi Libby gyvybę.
„Paskutinės mano dukters gyvenimo dienos buvo siaubingos. Libby kankinosi, ji buvo išsigandusi“, – prisiminė Susan.
Pasak jos, gydytojai pavedė jauną merginą, nors jų darbas buvo padėti.
„Su Libby buvo elgiamasi kaip su erzinančia laiko gaišintoja ir nebuvo parodyta jokios užuojautos“, – pasakojo moteris.
Praleistos progos
Nepriklausomas medicinos ekspertas, nustatė, kad Libby kelias dienas negalėjo išsituštinti, ir tai turėjo sukelti medikams įtarimų, kad ji neserga gastroenteritu, nes įprastas šios būklės simptomas yra viduriavimas.
Ataskaitoje nustatyta, kad buvo praleista daug progų atlikti jos skrandžio vaizdinį tyrimą. Po jo tikriausiai būtų buvusi paskirta operacija ir išvalyta užsikimšusi žarna.
Ligoninės administracija galop išplatino atsiprašymą. Jame pripažįstama, kad gastroenterito diagnozė buvo klaida, o gydytojai turėjo progų ją pakeisti.
Teismo koronerė teigė, kad netiksli diagnozė ir yra „didelė Libby priežiūros nesėkmė“. Padėtį dar labiau apsunkino reti fiziniai patikrinimai, neteisingas vėmimo epizodų registravimas ir pagrindinės priežiūros trūkumas.
Galiausiai Libby patyrė širdies sustojimą dėl žarnyno užsikimšimo. „Libby mirtį lėmė nepriežiūra“, – konstatavo teismo ekspertė.
Parengta pagal BBC inf.