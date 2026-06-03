M. Jakubauskienė apie sprendimą apmokėti viršsutartines paslaugas: laikėmės racionalumo principo

„Gydymo įstaigos teikdamos paslaugas, kaip iki šiol, taip ir dabar, turi laikytis sutartinių įsipareigojimų ir atidžiai žiūrėti, kiek paslaugų teikia, ir gerai planuoti savo darbą metų eigoje“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.
„Mes iš tiesų ir toliau sakome, kad reikia gydymo įstaigoms atidžiai planuoti, o politinių performansų nenorėčiau komentuoti“, – kalbėjo M. Jakubauskienė.
Per pirmąjį metų ketvirtį suteiktoms viršsutartinėms paslaugoms apmokėti, pasak jos, nuspręsta skirti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) rezervo lėšas.
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„Šiandien mes turime situaciją, kai už pirmąjį ketvirtį viršsutartinės paslaugos buvo apmokėtos. Ir tie resursai nebuvo rasti atsitiktinai – tai yra PSDF rezervo lėšos“, – nurodė ji.
Su gydymo įstaigomis planuoja atsiskaityti per savaitę
Kaip skelbta, VLK direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva trečiadienį vykusiame Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje pranešė, kad su šalies gydymo įstaigomis už viršsutartines paslaugas, suteiktas per pirmąjį šių metų ketvirtį, turėtų būti atsiskaityta per artimiausią savaitę.
Pasak T. Golubajevos, pirmojo metų ketvirčio duomenys rodo, jog bendrai sutartys viršijamos daugiau nei 5 proc., tačiau maždaug 2 proc. atvejų jos nėra įvykdomos.
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Didžiausias sutartinių sumų viršijimas, pasak VLK atstovės, fiksuojamas privačiose ir sveikatos centrų sudėtyje veikiančiose gydymo įstaigose.
ELTA primena, kad 2024 m. buvo pranešta, jog VLK viršsutartines asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokės lanksčiau – skelbta, jog gydymo įstaigos galės anksčiau gauti apmokėjimą už paslaugas, kurių suteikė daugiau nei buvo numatyta sutartyje, o pacientai laiku gaus reikiamą pagalbą.
Tuomet VLK išreiškė lūkestį, jog pokyčiai įstaigoms suteiks daugiau lankstumo, valdant savo finansus, ir leis geriau atliepti realius pacientų poreikius.
Tačiau 2025 metų gegužę VLK pranešė apie įsigaliojusią naują paslaugų apmokėjimo tvarką, kur prioritetas bus skiriamas tikslingoms paslaugoms. Pagal ją, prioritetinės viršsutartinės paslaugos apmokamos pirmumo tvarka.
Skelbta, kad, atsižvelgiant į PSDF galimybes, sutartis viršijančios paprastos konsultacijos ir neprioritetinės reabilitacijos paslaugos bus apmokamos iki 70 proc., neprioritetinės stacionarinės paslaugos iki 30 proc., kitos paslaugos iki 100 proc. jų bazinės kainos.