Konfliktas Santaros klinikose: apsaugininkas neįleido vaiką su negalia vežusių tėvų

Kaip skunde nurodė pareiškėjai, nepaisant to, kad jie turi teisę statyti automobilį prie poliklinikos įėjimo, asmenims su negalia skirtoje vietoje, apsaugos darbuotojas užtvarą pakelti atsisakė. Tėvai dar bandė paaiškinti apsaugininkui, kad jų sūnus yra su negalia, be to, dėl lūžusios kojos negali savarankiškai judėti, prašė leisti bent trumpam privažiuoti, tačiau išgirdo atsakymą, kad vietų nėra.
Tuomet vienas iš tėvų iš poliklinikos atgabeno vežimėlį, perkėlė į jį vaiką bei taip pasiekė gydymo įstaigą. Tiesa, buvo neišvengta incidentų – tėvams bandant įsodinti sūnų, tuščias vežimėlis buvo išsprūdęs iš rankų, nuriedėjo nuokalne, o prie užtvaro buvo susidariusi automobilių spūstis.
Galiausiai, ištaikę momentą, kai užtvaras buvo pakeltas kitam automobiliui, pareiškėjai į poliklinikos teritoriją įvažiavo. Jų pastebėjimu, asmenims su negalia skirta vieta buvo laisva.
Ženkliai auga skundų dėl diskriminacijos skaičius: pateikė dažniausias kreipimosi priežastis
Tarnybai pradėjus tyrimą ir kreipusis į Santaros klinikas, šios patvirtino, kad transporto priemonės, turinčios skiriamąjį ženklą „Asmuo su negalia“, taip pat gabenančios žmones su negalia, pateikus atitinkamus dokumentus, gali įvažiuoti į klinikų teritoriją, nesvarbu, koks yra aikštelių užimtumas.
Savo ruožtu apsaugininkas teisinosi, esą automobilis neįleistas, nes tai nebuvo skubios pagalbos atvejis, be to, tuo metu buvo didelis lankytojų srautas. Visgi dėl savo poelgio jis atsiprašė.
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Pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, paslaugų teikėjas neužtikrino pareiškėjų teisės patekti į poliklinikos teritoriją ir taip diskriminavo juos dėl negalios. „Apmaudu, kad žmonės su negalia ar jais besirūpinantieji vis dar priversti susidurti su situacijomis, kai jų pažeidžiamumas dar labiau didinamas, ar tai būtų automobilių statymo problemos, ar neprieinami viešieji pastatai ir erdvės“, – teigė ji.
Santaros klinikos buvo pripažintos pažeidusios Lygių galimybių įstatymą, įstaigai skirtas įspėjimas. Savo ruožtu klinikos pranešė, kad apsaugos darbuotojas buvo įspėtas, jam pakartotinai per 12 mėnesių pažeidus darbo drausmę, darbo sutartis su juo bus nutraukta.
Dėl diskriminacijos negalios pagrindu pernai Tarnyba gavo daugiausiai skundų – 125. Iš jų daugiau nei pusė buvo dėl galimų pažeidimų vartotojų teisių apsaugos srityje. Skundų negalios pagrindu nuosekliai daugėja – 2022 m. gauti 48 skundai, 2023 m. – 49 skundai, 2024 m. – 67 skundai.