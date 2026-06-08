Šiauliuose – nuodingos gyvatės pakirstas vyras: iškart sutino ir koja, ir gerklė

Suaugusiam, sveikam žmogui angies įkandimas retai būna mirtinas, bet ir gydymui retai prireikia reanimatologų pagalbos. Šiuo atveju pacientą ištiko anafilaksinis šokas, ištino ne tik įkandimo vieta kojoje, bet ir gerklė. Pasak medikų, taip nutinka, kai žmogus yra alergiškas, rašoma RŠL pranešime žiniasklaidai.
Pacientui prireikė gydymo Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos centro Chirurgijos reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.
Gydytoja anesteziologė-reanimatologė Rasa Bracaitė patvirtina, kad dėl gyvatės įkandimo žmonės į reanimatologų rankas patenka retai. „Šio paciento gyvybei didelio pavojaus nebuvo, nereikėjo ir intubuoti“, – apie skausmingą angies, vienintelės nuodingos gyvatės Lietuvoje, įkandimą patyrusį pacientą sako gydytoja.
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Po pusantros paros gydymo Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje pacientas perkeltas į Nefrologijos-toksikologijos skyrių, kur tęsiamas jo gydymas. Pasak gydytojos toksikologės Silvijos Sagatienės, esant sunkiam apsinuodijimui, stipriam tinimui ar sisteminiams simptomams, skiriamas specifinis priešnuodis – efektyviausia priemonė, kurią reikia suleisti kuo anksčiau.
Dabar pacientas toliau stebimas, vertinamas tinimo plitimas, kraujospūdis, širdies veikla, atliekami laboratoriniai tyrimai. Įkandus angiai, skiriamas simptominis gydymas: duodami nuskausminamieji vaistai, jungiamos lašinės. „Pacientas dar vangus, nenoriai bendrauja, tačiau jo būklė pavojaus gyvybei nekelia“, – sako gydytoja toksikologė, kuriai kasmet tenka gydyti pacientus dėl angies įkandimo.
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Būtina skubi pagalba
Gydymo sėkmė priklauso ir nuo to, kaip greitai pacientui suteikiama pagalba. Jei šliužo nepavyko pamatyti, angies įkandimą galima atpažinti iš dviejų mažų skylučių. Tai – dantų paliktos žymės, esančios maždaug vieno centimetro atstumu viena nuo kitos. Įkandus angiai, įkandimo vieta staigiai parausta, tinsta, jaučiamas stiprus, deginantis skausmas. Pasak medikės, gali pasireikšti ir pykinimas, silpnumas, galvos svaigimas, sunkesnis kvėpavimas ar tankus pulsas.
Įtarus angies įkandimą, svarbu sumažinti nuodų plitimą organizme. Tam nukentėjusysis turi kuo mažiau judėti, nes fizinis aktyvumas greitina nuodų plitimą su krauju. Patariama įkąstą ranką ar koją laikyti ramiai, geriausia – žemiau širdies lygio. Įkandimo vietą rekomenduojama lengvai nuvalyti švariu vandeniu, uždėti sterilų, nespaudžiantį tvarstį ir kuo skubiau kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112.
Respublikinė Šiaulių ligoninėangisgyvatė
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