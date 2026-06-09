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Mirčių nuo Ebolos skaičius Kongo DR viršijo 100

2026 m. birželio 9 d. 09:09
Patvirtintų mirčių nuo Ebolos skaičius Kongo Demokratinėje Respublikoje išaugo iki 101. Per 24 valandas registruotos 35 naujos infekcijos ir 10 mirčių, pirmadienį pranešė šalies vyriausybė, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
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Bendras patvirtintų atvejų skaičius padidėjo iki 550.
Apie retos Bandibadžio Ebolos atmainos protrūkį paskelbta gegužės 15 d. Tačiau jis, vyriausybės duomenimis, daug savaičių nebuvo aptiktas. Kovą su epidemija konfliktų paveiktose Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose sunkina ginkluotų grupių buvimas ir gyventojų nepasitikėjimas. Vis pasitaiko išpuolių prieš laidojimo komandas ir gydymo centrus.
Ebolos karštinė yra užkrečiama ir gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais.
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