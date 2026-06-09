Seimas linkęs įteisinti medikų „atidirbimą“ regionuose

Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį.
Projektas numato, kad į papildomas rezidentūros vietas priimti gydytojai rezidentai turės įsipareigoti baigus studijas 5 metus dirbti tam tikroje apskrityje esančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų.
Vykdant priėmimą į tokias papildomas rezidentūros vietas kaip priėmimo sąlyga prie kiekvienos vietos bus nurodoma apskritis, kurioje įsipareigojama dirbti baigus rezidentūrą. Ši sąlyga taip pat turėtų atsirasti gydytojo rezidento studijų sutartyje.
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Kaip numato įstatymo pataisos, papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų skaičius bus nustatomas atsižvelgiant į gydytojų specialistų trūkumą apskrityse ir valstybės biudžeto galimybes.
Jei Seimas pritartų, sveikatos apsaugos ministras tvirtintų sutarčių sudarymo tvarką ir standartines jų sąlygas. Planuojama, kad jose bus nurodytos sutarties šalių teisės, pareigos, atsakomybė, sutarties nutraukimo tvarka, jos galiojimas, keitimas ar sustabdymas, ginčų sprendimo tvarka.
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Įstatymo projekte aptariami ir tokie atvejai, kai gydytojas rezidentas privalės pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką grąžinti studijų kainą.
Tai grėstų, jei jis iki nurodyto termino pabaigos nesudarytų sutarties su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje įsipareigojo dirbti. Taip pat tektų grąžinti pinigus už studijas, jei rezidentas sudarė darbo sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga, tačiau joje nedirbo arba dirbo trumpiau negu 5 metus.
Įstatymo pataisas inicijavusi Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė nemano, kad jos ribotų rezidentų pasirinkimo laisvę. Jos teigimu, kažkokios prievolės nebus, tai bus galimybė rezidentams pasirinkti.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų.