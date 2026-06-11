26-erių moteris ruošiasi eutanazijai: paskutinių norų sąrašas spaudžia širdį

Gresia mirti iš bado
Kai žmogus serga AAG, imuninė sistema puola autonominę nervų sistemą. Nors ši liga ne visada baigiasi mirtimi, gydytojai Annaliese pasakė, kad jos organizmui padaryta didžiulė žala.
Moteris jau dešimt metų nevalgo ir išgyvena tik dėl parenterinio maitinimo (TPN), kai maistinės medžiagos tiesiogiai tiekiamos į jos kraują per paskutinę tinkamą veną krūtinėje.
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„Jei ši vena užsikimštų, tada iš esmės nebus jokios galimybės gauti skysčių ar maisto, tiesiog mirčiau iš bado“, – pasakojo Annaliese.
Ir dabar aišku, kad moteris tikrai nesulauks žilos senatvės. Todėl Annaliese nusprendė pasinaudoti Australijoje veikiančia savanoriškos eutanazijos programa (VAD).
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Šiuo metu VAD programa veikia visose Australijos valstijose ir teritorijose, išskyrus Šiaurės teritoriją, ir ja gali pasinaudoti tik tie žmonės, kurių sveikatos būklė, kaip nustatė du specialiai apmokyti gydytojai, greičiausiai lems mirtį per šešis–dvylika mėnesių.
Sužinojusi, kad jai liko gyventi mažiau nei metai, Annaliese pasirinko gyvybės nutraukimo datą, kad galėtų išeiti iš gyvenimo oriai, apsupta artimųjų.
Sudarė norų sąrašą
Nors jos trumpas gyvenimas artėja prie pabaigos, Annaliese yra pasiryžusi likusį laiką išnaudoti kuo geriau, todėl ji sudarė „f*** it“ (liet. „Velniop tai“) sąrašą.
Šis sąrašas – tai patirčių, kurias ji nori išgyventi, kol dar gali, rinkinys.
Ji jau išsinuomojo butą, skrido sraigtasparniu, stebėjo, kaip gimsta draugės kūdikis, ir pamatė tėčio veidą, kai matavosi vestuvinę suknelę.
Annaliese nusprendė gyvenimą nutraukti po kelių mėnesių, jau pasirinko tikslią datą. Tačiau ji nusprendė jos viešai neatskleisti.
„Svarbiausia – apsaugoti savo šeimą“, – sakė Annaliese.
Ji pasakojo, kad pasirinkti mirties datą buvo džiugus dalykas.
„Kai sergi taip ilgai, tai tampa nebe tokiu bauginančiu dalyku. Skamba keistai, bet tai suteikia neįtikėtinai daug jėgų“, – paaiškino Annaliese.
Chloe Furst, paliatyvios priežiūros specialistė ir VAD praktikuojanti gydytoja, kuri padės Annaliese atsisveikinti su gyvenimu, atkirto žmonėms, kritikuojantiems AAG sergančios moters sprendimą nutraukti savo gyvenimą tokiame jauname amžiuje.
„Kodėl pratęsti kančias ir prarasti orumą, kai turime galimybę suteikti žmonėms kitokį pasirinkimą?“, – klausė gydytoja.
Ji pridūrė, kad amžius mažai ką lemia: „Annie kančios nėra nei didesnės, nei mažesnės nei 90-mečio žmogaus.“
Parengta pagal vt.co inf.