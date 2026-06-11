Antakalnio poliklinika perspėja apie jos darbuotojais apsimetančius sukčius

„Norime dar kartą pabrėžti, kad mūsų darbuotojai telefonu niekada neprašo pacientų prisijungimo duomenų ar asmens dokumentų numerių. Tapatybei patvirtinti kai kuriais atvejais gali būti prašoma nurodyti asmens kodą ar gimimo datą, tačiau tik tuomet, kai pats pacientas kreipiasi į registratūrą. Kviečiame gyventojus būti budrius ir skambinantiems neatskleisti savo duomenų“, – pranešime teigia Antakalnio poliklinikos direktorės pavaduotoja valdymui Vitalija Gelžinytė.
Sveikatos priežiūros įstaiga pažymi, kad jau fiksuota atvejų, kai gyventojams skambinama poliklinikų vardu ir pasakojama apie prevencines programas, nedarbingumo pažymėjimus, tyrimus ar kitas sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau kartu prašoma pateikti asmens dokumento numerį, elektroninės bankininkystės ar kitus prisijungimo duomenis.
Taip pat būta atvejų, kai pacientų teiraujamasi namų adreso, kad poliklinikos specialistai galėtų atvykti atlikti kraujo ar kitų tyrimų.
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„Antakalnio poliklinika tokių paslaugų neteikia, išskyrus iš anksto suderintus atvejus, susijusius su pacientų slauga namuose. Į pacientų namus vyksta tik naujagimius ir jaunas šeimas lankantys specialistai bei slaugos namuose darbuotojai, taip pat tik iš anksto suderintais atvejais“, – pabrėžė įstaiga.
Sulaukus įtartino skambučio, gyventojai raginami patys paskambinti viešai skelbiamu Antakalnio poliklinikos registratūros telefonu ir pasitikslinti informaciją.
Kaip skelbta, praėjusiais metais sukčiai Lietuvos gyventojams padarė daugiau negu 30 mln. eurų žalą.