Vyriausybė priėmė sprendimą dėl akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų skyrių regionų ligoninėse

Jais siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus, arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose.
„2026 m. liepos 1 d. turi įsigalioti nuostatos, nustatančios, kad PSDF biudžeto lėšomis gali būti kompensuojamos stacionarinės akušerijos, stacionarinės chirurgijos ir stacionarinės vaikų ligų profilio paslaugos, jeigu jos atitinka paslaugų teikimo sąlygų sąraše nustatytus kiekybinius ir kokybinius atitinkamų paslaugų reikalavimus“, – rašoma projekto dalykinio vertinimo pažymoje.
„Šiuo metu bent vieno iš chirurgijos, vaikų ligų arba akušerijos paslaugų teikimo kriterijų neatitinka gydymo įstaigos, esančios Anykščių, Biržų, Kelmės, Lazdijų, Šakių, Trakų, Vilkaviškio, Jonavos, Marijampolės ir Utenos savivaldybėse“, – nurodo projektą rengusi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
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Taigi, siūloma sumažinti atitinkamų kriterijų reikšmes, norint teikti stacionarines akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugas.
Sprendžiant vaikų ligų profilio paslaugų klausimą, vietoje 1 100 paslaugų skaičiaus nustatoma sąlyga turėti galiojančią sutartį dėl stacionarinių vaikų ligų profilio paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis.
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Taip pat numatyta, jog apskrities centre turės būti bent viena stacionarines chirurgijos paslaugas, stacionarines vaikų ligų profilio paslaugas ir stacionarines akušerijos paslaugas teikianti įstaiga, kurios paslaugų teikimas būtų apmokamas PSDF lėšomis.
Be to, pakeitimais nustatomas privalomumas užtikrinti skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą teikiant stacionarines akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugas, nustatyta, kad kiekviename apskrities centre bent viena įstaiga privalo teikti šešių pagrindinių profilių stacionarines paslaugas: chirurgijos, vaikų ligų, vidaus ligų, intensyviosios terapijos, intensyviosios priežiūros ir akušerijos.
Tuo metu Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimų ir išdėstymo tvarkos apraše nustatomos naujos kriterijaus „daugiaprofilinis stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas“ reikšmės, nustatoma, kad jeigu sveikatos centras negali užtikrinti jam priskirtų teikti paslaugų atitinkamoje savivaldybėje, tarybos sprendimu, šias paslaugas gali teikti besiribojančios savivaldybės teritorijoje veikiančios įstaigos.
Pasak SAM, keičiamoms teisės akto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ar PSDF lėšų nereikės.