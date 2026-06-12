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PSO: Ebolos virusas plinta į naujus Kongo regionus

2026 m. birželio 12 d. 18:09
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovas penktadienį pranešė, kad Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje toliau plinta, apimdamas vis daugiau regionų, o sergančiųjų skaičius didėja.
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Iki ketvirtadienio iš viso buvo patvirtinta 676 atvejų, įskaitant 136 mirties atvejus, teigė Olivieris le Polainas, Šiaurės Kivu provincijos Beni mieste PSO vardu teikiantis pagalbą vietos valdžios institucijoms.
„Beveik kiekvieną dieną naujose sveikatos zonose nustatoma naujų atvejų“, – sakė jis, nors dauguma tokių atvejų vis dar yra Iturio provincijoje.
Jis pažymėjo, kad nors dauguma atvejų Šiaurės ir Pietų Kivu buvo susiję su žmonėmis, atvykusiais iš Iturio, dabar ten taip pat užfiksuotas vietinis viruso plitimas.

PSO įspėja dėl Ebolos protrūkio masto: „Skubame paskui labai greitai plintančią epidemiją“

Pasak O. Le Polaino, tarp iššūkių – tebevykstantis konfliktas, didelis perkeltųjų asmenų skaičius ir silpna sveikatos priežiūros sistema. Jis taip pat įspėjo apie kai kuriose didelės rizikos vietovėse esančias „akląsias zonas“.
„Dar nėra aišku, kokio masto yra šis protrūkis“, – pridūrė sveikatos priežiūros pareigūnas.
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Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF) įspėjo, kad šeimos, bijodamos užsikrėsti, vengia reguliariai lankytis ligoninėse arba nesikreipia medicininės pagalbos sergantiems vaikams. Fondas teigia, kad dėl to kyla pavojus, jog mirs daugiau vaikų.
UNICEF pranešė, kad Iturio provincijoje daugiau nei pusė vaikų iki penkerių metų kenčia nuo neprievalgio, todėl patiria papildomą grėsmę.
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