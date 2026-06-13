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Ministrė apie pacientų pavežėjimo paslaugos trūkumus: tai yra centralizuoto proceso pasekmė

2026 m. birželio 13 d. 14:38
Marta Kraujelytė
Valstybės kontrolei (VK) nustačius reikšmingų Greitosios medicinos pagalbos (GMP) vykdomos pacientų pavėžėjimo paslaugos organizavimo ir finansavimo trūkumų, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad tai yra centralizuoto proceso pasekmė. Ji tikina, kad, atsižvelgus į auditorių vertinimą, paslaugos teikimas bus peržiūrimas.
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„Džiaugiamės VK pateikta analize, ataskaita. Mes taip pat buvome atlikę GMPT (Greitosios medicinos pagalbos tarnybos – ELTA) auditą ir, be abejonės, rasti tie radiniai ir šios kainos yra netvarka, kuri yra centralizuoto proceso pasekmė“, – ketvirtadienį Seime sakė ji.
„Šiuos pavyzdžius tikrai atidžiai pasižiūrėsime, ar jie yra pavieniai. (...) Matome, kad tai yra labai specifiniai išimti atvejai, kur taip pat reikia pasižiūrėti aplinkybes. Tačiau iš esmės dirbame ties tuo, kad (…) taip, kaip VK rekomendavo, peržiūrėtume jos (pavežėjimo paslaugos – ELTA) teikimą Greitosios medicinos pagalbos rėmuose“, – pridūrė ministrė.
Audito duomenimis, 2025 m. liepą–spalį pacientų pavėžėjimo užsakymų administravimo išlaidos sudarė 75–85 proc. visų tam laikotarpiui šiai paslaugai teikti skirtų asignavimų.
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Auditoriai taip pat pažymėjo, kad dalis administravimo sąnaudų galėjo būti kompensuojama papildomai, todėl faktinės išlaidos buvo didesnės nei oficialiai deklaruotos.
VK nurodė, kad dabartinis paslaugos organizavimo modelis nebuvo pritaikytas realioms paslaugų apimtims ir neužtikrino efektyvaus valstybės lėšų naudojimo.
Jos teigimu, auditas taip pat atskleidė kainodaros pažeidimų. Nustatyta, kad 2025 m. spalio–gruodžio mėnesiais GMP tarnyba taikė 104 eurų už valandą tarifą, nors teisės aktuose buvo numatytas 75,14 euro įkainis.
Auditorių skaičiavimu, dėl to per tris mėnesius nepagrįstai panaudota 21,1 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Greitoji medicinos pagalba (GMP)pavėžėjimaspavežėjimo paslauga
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