Vaikas lanko specialistus, bet atsakymų nėra? Naujas projektas Vilniuje padės tėvams suprasti sunkumų priežastis

Daugelis šeimų mato sunkumus kasdienybėje. Vaikas grįžta iš mokyklos pavargęs, sunkiai susikaupia atlikdamas užduotis, greitai nusivilia, jautriai reaguoja į aplinkos pokyčius ar susiduria su bendravimo sunkumais. Tėvai mato pasekmes, tačiau ne visada gali suprasti tikrąsias jų priežastis.
Dėl šios priežasties nemažai šeimų metų metus ieško atsakymų, lankydamos įvairius specialistus ir išbandydamos skirtingus pagalbos būdus.
„Jeigu nežinome priežasties, net ir pati geriausia pagalba tampa spėjimu“, – šiuo principu vadovaujasi vaikų smegenų veiklos ir raidos vertinimo klinikos „Neurocta“ komanda.
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Užuot vertinę vien tai, kas matoma išorėje, specialistai pirmiausia siekia suprasti, kaip veikia pats vaiko nervų sistemos pagrindas – smegenys. Būtent toks požiūris per pirmuosius veiklos metus į kliniką pritraukė šeimas iš įvairių Lietuvos miestų, ieškančias ne tik pagalbos, bet ir aiškių atsakymų. Pirmojo gimtadienio proga Vilniuje surengtas renginys tapo ne tik svarbiu veiklos etapu, bet ir prasmingos socialinės iniciatyvos pradžia.
Atsakymai slypi smegenų veikloje
Dažnai vaiko sunkumai vertinami pagal tai, ką matome kasdienybėje. Impulsyvumas, išsiblaškymas, emociniai sunkumai, jautrumas garsams ar mokymosi iššūkiai gali būti tik matoma daug sudėtingesnių procesų dalis. Norint suprasti, kas vyksta iš tiesų, svarbu pažvelgti giliau.
Siekdami geriau suprasti šiuos procesus, „Neurocta“ specialistai naudoja pažangų qEEG smegenų aktyvumo tyrimą, dar vadinamą smegenų žemėlapiu. Tyrimas leidžia objektyviai įvertinti įvairių smegenų sričių veiklą ir padeda geriau suprasti procesus, galinčius turėti įtakos dėmesiui, emocijų reguliavimui, mokymuisi ir kasdieniam vaiko funkcionavimui.
Paprastai tariant, tai galima palyginti su automobilio diagnostika. Jeigu automobilis pradeda veikti netinkamai, pirmiausia ieškoma gedimo priežasties, o ne aklai keičiamos detalės. Panašiai ir vaiko raidos atveju – svarbu suprasti ne tik tai, kokie sunkumai pasireiškia, bet ir kas juos lemia.
Tačiau klinikos išskirtinumas slypi ne vien smegenų aktyvumo vertinime. „Neurocta“ vienoje vietoje analizuoja tiek smegenų veiklą, tiek neurologinę brandą. Vertinami ir neišnykę pirminiai refleksai, kurie gali turėti įtakos koordinacijai, laikysenai, dėmesio išlaikymui, emocinei savireguliacijai ir mokymosi procesams.
Apjungus visus surinktus duomenis sudaromos individualios rekomendacijos ir parenkama kryptinga pagalbos programa, pritaikyta konkretaus vaiko poreikiams.
Svarbiausia tai, kad po vertinimo šeima gauna ne tik išvadas ar sudėtingus grafikus. Ji gauna aiškesnį supratimą, kodėl vaikui gali būti sunku susikaupti, mokytis, reguliuoti emocijas ar prisitaikyti prie kasdienių situacijų, bei kryptį, kokie tolimesni žingsniai gali būti naudingiausi.
Gimtadienio šventė, tapusi galimybe padėti
Pirmojo gimtadienio renginyje susirinko klinikos bendruomenė, partneriai, verslo atstovai, visuomenės veikėjai bei šeimos. Vakaro svečius vaišino žinomas virtuvės šefas Tadas Paplauskas kartu su „Cloud Kitchen“ komanda, o renginio partneriai „ECOSH“ prisidėjo vertingomis dovanomis bei palaikymu socialinėms iniciatyvoms.
Tačiau svarbiausias vakaro akcentas buvo ne šventinė programa ar vaišės. Svarbiausia tapo galimybė padėti vaikams ir jų šeimoms.
Startuoja projektas „Šviesesnė vaikystė“
Pats prasmingiausias gimtadienio akcentas gimė bendradarbiaujant su Vilniaus Rotary klubu. Kartu jie pristatė socialinę iniciatyvą „Šviesesnė vaikystė“, kurios tikslas – atverti duris į inovacijas ir pažangiausius raidos metodus toms šeimoms, kurioms šios pagalbos labiausiai reikia.
Projekto dalyviams bus atliekamas išsamus funkcinis vertinimas, qEEG smegenų aktyvumo tyrimas (smegenų žemėlapis), sudaromos individualios rekomendacijos bei suteikiama galimybė dalyvauti specializuotoje smegenų funkcijų ir raidos stiprinimo programoje.
Kiekvienam atrinktam vaikui bus skiriama iki 900 eurų vertės parama klinikos paslaugoms. Į šią sumą gali būti įtrauktas funkcinis įvertinimas, smegenų žievės aktyvumo analizė (qEEG), individualios programos sudarymas, darbas su klinikos specialistais, neurofeedback neurotreniruotės, ergoterapijos ir kineziterapijos užsiėmimai. Paslaugų planas kiekvienam vaikui bus parenkamas individualiai, atsižvelgiant į vertinimo metu nustatytus poreikius.
Šio projekto dėka vaikams bus padovanota daugiau nei 200 individualiai pritaikytų specialistų užsiėmimų. Tai šimtai valandų darbo, skirtų stiprinti vaikų gebėjimus, lavinti svarbiausias funkcijas ir suteikti šeimoms daugiau aiškumo bei supratimo apie jų vaiko poreikius.
Bendra projekto vertė viršija 16 tūkstančių eurų, tačiau organizatoriai pabrėžia, kad svarbiausia vertė nėra matuojama pinigais.
Ji matuojama galimybe anksčiau pastebėti sunkumų priežastis. Ji matuojama galimybe vaikui gauti tikslingesnę pagalbą. Ji matuojama galimybe šeimai pagaliau rasti atsakymus į klausimus, kurių kartais ieškoma ne vienerius metus.
Šeimos, norinčios dalyvauti projekte „Šviesesnė vaikystė“, kviečiamos registruotis interneto svetainėje: www.neurocta.lt
Daugiau informacijos apie projekto eigą, atranką, dalyvavimo sąlygas ir tolimesnius etapus bus skelbiama „Neurocta“ klinikos socialiniuose tinkluose, todėl kviečiame sekti naujienas.
Kartais vaikui reikia ne dar vieno užsiėmimo. Kartais jam reikia atsakymo, kuris pakeičia visą pagalbos kryptį.