Dėmesį traukia staiga suklestėjęs pajūrio miestelis: turtus krauna tai, ko prireikė visiems

Visas ketvertukas jau daug metų dirba farmacijos įmonėje, kuri pakeitė mažą Danijos miestelį.
Prieš kelerius metus „Novo Nordisk“ atrado aukso gyslą: bendrovė suprato, kad „Ozempic“ vaisto nuo diabeto veiklioji medžiaga skatina svorio mažėjimą. Netrukus Kalundborgo gamykla pradėjo gaminti „Wegovy“ – vaistą, patvirtintą svorio metimui, kuriame naudojama ta pati veiklioji medžiaga.
„Daug žmonių iš Kalundborgo anksčiau važinėjo dirbti į Kopenhagą. Dabar viskas vyksta atvirkščiai“, – sakė 69-metis M. Sørensenas.
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Revoliuciją sukėlęs vaistas 2023 m. pavertė „Novo Nordisk“ vertingiausia Europos bendrove. Didžiausias šalies bankas „Danske Bank“ taip pat teigia, kad bendrovė tais metais išgelbėjo Danijos ekonomiką nuo recesijos.
M. Sørensenas dirba „Novo Nordisk Engineering“ – įmonėje, kuri atsakinga už Kalundborgo gamyklos plėtrą. „Žinoma, šiek tiek didžiuojuosi savo miestu. Jame gyvena mažiau nei 17 000 žmonių, bet Kalundborgas netikėtai tapo pasaulinės svorio metimo revoliucijos židiniu“, – sakė vyras.
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Vis dėlto revoliucijos retai kada būna lengvos. „Novo“ akcijų kaina 2024 m. pasiektė piką, o dabar nukrito beveik trimis ketvirtadaliais ir smuktelėjo žemyn vertingiausių Europos įmonių reitinge. Bendrovė taip pat pranešė apie masinius atleidimus ir skaičiuoja, kad pardavimai ir pelnas 2026 m. sumažės net 12 proc.
Taigi, kas nutiko? Ir ką tai reiškia sparčiai augančiam Kalundborgo miestui?
„Atradėjo prakeiksmas“
„Novo“ turėjo fantastiškas startines pozicijas, bet tapo gana pažeidžiama, teigė Michaelas Leuchtenas, vyresnysis Europos farmacijos tyrimų analitikas investicinėje įmonėje „Jefferies“.
Pasak analitiko, danų bendrovė konkuruoja su „Eli Lilly“ – Amerikos farmacijos milžine, kurios GLP-1 vaistai, pavadinti pagal apetitą slopinantį hormoną, kurį jie imituoja, praėjusiais metais Jungtinėse Valstijose pirmą kartą pranoko „Novo“ pardavimus.
Gegužę paskelbusi pirmojo ketvirčio rezultatus „Novo“ teigė, kad dideli injekcinio vaisto „Wegovy“ pardavimai už JAV ribų padėjo padidinti pajamas. Tačiau bendrovė ruošiasi pigesnių generinių vaisto versijų lavinai, nes patentas, apsaugantis jos veikliąją medžiagą semaglutidą, šiais metais baigiasi keliose šalyse, įskaitant Indiją ir Kiniją.
Generalinis direktorius Mike'as Doustdaras „Novo“ problemas priskiria „atradėjo prakeiksmui“. CNN jis sakė, kad „Novo“ konkurentai galėjo pasimokyti iš jos klaidų.
„Mes tiesėme kelią visiems kitiems“, – sakė M. Doustdaras. Jis pažymėjo, kad kompanija suklydo nepadidinusi injekcinio vaisto dozių, jog maksimaliai padidintų svorio metimą.
M. Leuchtenas situaciją mato kitaip. Pasak jo, „Novo“ užspeitė save į kampą, nes per daug pasikliovė semaglutidu ir nediversifikavo savo veiklos modelio. Todėl įmonė pasidarė labai pažeidžiama, kai dalyje rinkų artėja jos patento pabaiga.
„Nesutinku su teiginiu, kad „Novo“ padarė klaidų, todėl kitiems buvo lengviau. „Novo“ suklydo, nepasimokė iš klaidų ir per lėtai keitė kryptį“, – sakė M. Leucthenas.
Šiemet „Novo“ išleido didesnes „Wegovy“ dozes ir, svarbiausia, Jungtinėse Valstijose sėkmingai pristatė per burną vartojamų tablečių versiją (jos daugeliui atrodo patraukliau nei injekcijos). Pirmojo ketvirčio ataskaitose „Novo“ teigė, kad receptinių tablečių, kurias ji gamina savo gamyklose Šiaurės Karolinoje, iki šiol išrašyta daugiau nei 2 milijonai.
Remiantis praėjusį mėnesį „Morgan Stanley“ paskelbta ataskaita, yra ženklų, kad tabletės jau plečia rinką – pritraukė žmonių, kurie nenaudojo injekcijų.
Vyriausiasis „Danske Bank“ ekonomistas Lasas Olsenas teigė, kad „Novo“ pakeitė savo mąstyseną, jog galėtų kovoti JAV, didžiausioje savo rinkoje.
Vasario mėnesį „Novo“ pirmą kartą parodė reklamą per „Super Bowl“ varžybas. Tai – prestižinis komercinis ėjimas, per didžiausią JAV sporto šventę reklamuojasi tik labiausiai atpažįstami ir turtingiausi prekės ženklai.
Įmonė pasidavė Donaldo Trumpo spaudimui ir sumažino vaistų kainas amerikiečiams, mokantiems grynaisiais, „Wegovy“ su nuolaidine kaina buvo įtraukta į „Medicare“ programą. Vartotojų ratas išsiplėtė, bet mažesnės kainos pakenkė „Novo“ pajamoms svarbiausioje rinkoje.
O „Eli Lilly“, kuri balandį išleido savo GLP-1 tabletę, išlieka daugiau nei 900 milijardų dolerių vertės rakštimi danų įmonei.
Aukso karštligė
Kalundborge veikiančios kavinės savininkas Shaunas Gamble'as pajuto mieste pasikeitusias nuotaikas po to, kai „Novo“ rugsėjį paskelbė apie masinius atleidimus.
„Aš taip pat pažinojau kelis žmones, kurie buvo atleisti... tai buvo gana dramatiška. Bet dabar, praėjus šiek tiek daugiau laiko, manau, kad nuotaikos pasitaisė.“
„Novo“ pranešė atleidžianti 9 000 darbuotojų visame pasaulyje, 5 000 jų dirbo Danijoje. „Novo“ nenurodė, kiek žmonių neteko darbo Kalundborge.
Vietinės kavinės savininkas viliasi, kad atleidimai buvo tik laikinas nemalonumas, nes „Novo“ toliau plečia savo gamyklą Kalundborge.
O ir vietinė pramonė įpratusi prie pakilimų ir nuosmukių. Septintajame dešimtmetyje mieste buvo gaminami „Carmen Curlers“ – visame pasaulyje populiarūs šildomi suktukai plaukams – prieš tai, kai atsirado elektrinės garbanojimo žnyplės, dėl kurių ši pramonė žlugo.
„Novo“ toks pavojus tikrai negresia.
Tai – 200 milijardų dolerių vertės milžinė, kurios augimas pastaraisiais metais paskatino žmonių antplūdį į Kalundborgą. Dėl to išaugo būsto paklausa ir nekilnojamojo turto kainos. Gamykloje dirba apie 10 000 žmonių, nors daugelis negyvena pačiame Kalundborge.
Daugybė vietos įmonių, pradedant statybų ir baigiant elektros paslaugų sektoriumi, pasinaudojo farmacijos milžino artumu. Tačiau kartais joms sunku rasti pakankamai darbuotojų, nes daugelis mieliau dirba „Novo“, teigė Kalundborgo savivaldybės meras Martinas Dammas.
„Manau, kad be „Novo Nordisk“ gyventume prastai“, – sakė jis.
Nepaisant „Novo“ nesėkmių, Kalundborgas drąsiai žvelgia į ateitį. M. Dammas teigė, kad šiuo metu statoma daugiau nei 1000 namų, taip pat tiesiamas greitkelis, jungiantis miestą su Kopenhaga, esančia maždaug už 100 kilometrų į vakarus. Parduotuvių konsultantai ir kirpėjai M. Dammui pasakoja, kad jie vis dažniau kalba angliškai, nes čia dirba vis daugiau užsieniečių.
Tuo tarpu burlaiviu plaukioti mėgstantis M. Sørensenas, ilgametis Kalundborgo gyventojas mano, kad „Novo“ bent vienu aspektu apsunkino jo gyvenimą, davusi darbo visiems nagingesniems vietiniams.
„Dėl to sunku rasti, kas suremontuotų automobilį“, – sakė jis.