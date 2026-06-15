Į skolas įklimpusi Šiaulių ligoninė turi naują direktorių

„Gydymo įstaigai dabar kaip niekada reikia stiprios lyderystės ir gebėjimo vienyti regiono sveikatos priežiūros įstaigas bendram tikslui – pacientų gerovei. Lauksime iš naujojo vadovo drąsių, bet kartu ir atsakingų veiksmų užtikrinant teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę pacientams, personalo komandos telkimą ir jaunų medikų pritraukimą“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Arnomedas Galdikas.
„Šiaulių ligoninė yra itin svarbi gydymo įstaiga ne tik miestui, bet ir visam regionui. Čia dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių profesionalumas, atsidavimas ir atsakomybė yra didžiausia ligoninės stiprybė. Mano tikslas – kartu su darbuotojais stiprinti pasitikėjimu, pagarba ir bendradarbiavimu grįstą organizacijos kultūrą, užtikrinti kokybiškas paslaugas pacientams ir nuosekliai spręsti įstaigai kylančius iššūkius“, – sako naujasis ligoninės vadovas.
D. Praninskas yra baigęs biomedicinos mokslus Vilniaus universitete, kur įgijo medicinos gydytojo ir sveikatos apsaugos administratoriaus kvalifikacijas. Pasak SAM, jis turi daug patirties kuriant ir įgyvendinant ilgalaikius verslo strateginius tikslus. Naujasis ligoninės vadovas anksčiau yra ėjęs bendrovės „Roche Lietuva“ direktoriaus pareigas, dirbęs bendrovės „Nestle Baltics“ verslo vadovu bei Centrinės rytų Europos medicinos koordinatoriumi, vadovavo „Diaverum klinikoms“, taip pat buvo šios įmonės valdybos narys.
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Lrytas primena, kad Respublikinė Šiaulių ligoninė dirba nuostolingai. Pernai gydymo įstaigos išlaidos buvo 5,9 mln. eurų didesnės nei pajamos.
Pernai lapkritį iš direktoriaus pareigų atleistas Mindaugas Pauliukas, kuris į šias pareigas buvo paskirtas 2022 metais. Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) atleidus M. Pauliuką, pastarasis kreipėsi į teismą, teigdamas, kad buvo atleistas neteisėtai. Vis dėlto Vilniaus apylinkės teismas gegužę atmetė buvusio RŠL vadovo ieškinį. Teismas pažymėjo, kad vien įstaigos finansiniai nuostoliai buvo pakankamas argumentas atšaukti jį iš pareigų.
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