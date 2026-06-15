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Šioje valstybėje sparčiai plinta baisus virusas: per parą mirė 32 žmonės

2026 m. birželio 15 d. 16:29
Kongo sveikatos tarnybos praneša apie toliau sparčiai augančius Ebolos infekcijų skaičius šalies šiaurės rytuose. Per 24 valandas susirgimų skaičius padidėjo 72 iki 782, pirmadienį paskelbė antrosios pagal dydį Afrikos šalies Informacijos ministerija. Patvirtintų mirties atvejų rodiklis per tą patį laikotarpį išaugo 32 iki 181.
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Mirštamumas nuo ligos, anot duomenų, siekia 23,1 proc. Pasak ministerijos, šiuo metu ligoninėse ir izoliatoriuose gydomi 359 pacientai. Ir toliau problemų kelia kontaktų atsekimas. Atitinkamas rodiklis siekia 56,5 proc. ir smarkiai atsilieka nuo tikslo.
Kad būtų galima sustabdyti ligos plitimą, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, būtina nustatyti ir atsekti 90 proc. visų žmonių, su kuriais infekuotas asmuo turėjo kontaktą.
Pagalbos organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF) įspėja, kad praėjus mėnesiui po to, kai buvo paskelbta apie ligos protrūkį Kongo Iturio provincijoje, stebėsenos ir kontaktų atsekimo spragos žlugdo pastangas suvaldyti šią itin pavojingą ligą.

PSO įspėja dėl Ebolos protrūkio masto: „Skubame paskui labai greitai plintančią epidemiją“

„Niekas nežino tikrojo masto ar tikslių plitimo vietų, – sakė Katy While, MSF skubios medicinos pagalbos koordinatorė Konge. – Tačiau žinome, kad dauguma gydymo centrų Iturio provincijoje yra perpildyti; daugelis mūsų pacientų pasiekia mus jau pažengusios ligos stadijos, o dauguma jų prieš pradedant gydymą nebuvo nei identifikuoti kaip kontaktiniai asmenys, nei stebimi.“
Be to, daugelis paveiktų bendruomenių neturi pakankamos galimybės atlikti tyrimus, o ir laboratorinių tyrimų rezultatų perdavimas vis dar trunka per ilgai.
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„Jei tyrimai nebus atliekami greičiau ir plačiau, mums bus sunku laiku nustatyti ligos atvejus, kad suvaldytume protrūkį“, – pabrėžė K. White.
Ebola yra gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)Kongo Demokratinė RespublikaEbolos virusas

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