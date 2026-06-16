Audra socialiniuose tinkluose: viešai smerkiamas Klaipėdos ligoninės gydytojas

„Vakarų ekspresas“ pasidomėjo viešojoje erdvėje paskelbta istorija. Nors įrašas sulaukė didelio dėmesio ir juo dalijosi žinomi visuomenės veikėjai, tarp jų – Linas Karpavičius, Jurga Lago, Raimondas Šimaitis ir kiti, nustatyti pirminio informacijos skleidėjo nepavyko.
Socialiniuose tinkluose paskelbtoje istorijoje teigiama, kad birželio 12 dieną į KUL Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių buvo atvežta 66 metų moteris, kuri skundėsi pablogėjusia sveikata, koordinacijos sutrikimais, kairės akies paralyžiumi ir kitais negalavimais.
Įrašo autoriaus teigimu, po pirminių tyrimų pacientę konsultavęs gydytojas neva atsisakė suteikti išsamią informaciją apie jos būklę, bendravo pakeltu tonu ir ketino pacientę išleisti gydytis ambulatoriškai. Tačiau artimiesiems nesutikus su tokiu sprendimu pacientė buvo perkelta į kitą skyrių, kur jai atlikti papildomi tyrimai ir paskirtas stacionarus stebėjimas.
Praneša apie duomenų nutekėjimą sveikatos sektoriuje: atsakė, ar buvo pasiekti ir pacientų duomenys
Kitą dieną, pasak įrašo autoriaus, artimuosius informavusi gydytoja paaiškino tyrimų rezultatus ir suteikė išsamią informaciją apie pacientės būklę.
Socialiniuose tinkluose paskelbtas įrašas sulaukė tūkstančių reakcijų ir komentarų. Dalis komentatorių reiškė palaikymą pacientei ir jos artimiesiems, kiti dalinosi savo istorijomis su tuo pačiu gydytoju, treti ragino pirmiausia sulaukti oficialaus situacijos įvertinimo.
Susiję straipsniai
Skundų negauta
KUL Komunikacijos tarnyba „Vakarų ekspresui“ pateiktame komentare pabrėžė, kad visi įstaigoje dirbantys gydytojai turi galiojančias medicinos praktikos licencijas, kurias išduoda ir prižiūri Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.
„Licencijos turėjimas patvirtina, kad specialistas atitinka visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus kvalifikacinius reikalavimus“, – teigiama ligoninės komentare.
Pasak KUL, dėl pacientų teisių apsaugos ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų ji negali viešai komentuoti konkrečių gydymo atvejų, diagnozių ar darbuotojų asmens duomenų.
KUL pažymi, kad pacientai ar jų artimieji, manantys, jog sveikatos priežiūros paslaugos buvo suteiktos netinkamai, gali kreiptis į ligoninės administraciją oficialia tvarka. Tokie kreipimaisi nagrinėjami Medicinos etikos komisijoje, Vidaus audito tarnyboje, o prireikus – ir pasitelkiant nepriklausomus ekspertus.
„Šiuo metu oficialių, pagrįstų skundų, kurie keltų abejonių dėl minimo gydytojo kompetencijos ar pacientų saugumo, nesame gavę“, – nurodo ligoninė.
Gydymo įstaiga taip pat atkreipė dėmesį, kad kritika ir pacientų atsiliepimai yra svarbūs siekiant gerinti paslaugų kokybę, tačiau pabrėžė netoleruojanti asmeninių įžeidimų, patyčių ar diskriminacijos medikų atžvilgiu.
„Suprantame pacientų artimųjų patiriamą stresą dėl brangaus žmogaus sveikatos, tačiau emocijos negali virsti asmeniniais medikų įžeidinėjimais, žeminimu ar ksenofobiniais išpuoliais socialinėje erdvėje. Ligoninė dėl šių priežasčių pasilieka teisę kreiptis į teisėsaugą“, – teigiama KUL komentare.
Anoniminis skundas
Asociacijos „Atoveiksmis“ vadovas Raimondas Šimaitis teigia taip pat atkreipęs dėmesį į socialiniuose tinkluose plintančią istoriją, tačiau ja nesidalijo, nes nepavyko nustatyti pirminio informacijos šaltinio.
Vis dėlto jis papildomai pasidomėjo gydytojo profesine istorija ir savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbė informaciją apie J. Moussos veiklą Australijoje bei suabejojo, ar ši informacija buvo įvertinta prieš medikui pradedant dirbti Lietuvoje.
R. Šimaitis remiasi 2022 metų Naujojo Pietų Velso civilinio ir administracinio tribunolo sprendimu. Jame nurodoma, kad Australijos Sveikatos priežiūros skundų komisija (Health Care Complaints Commission) buvo pateikusi skundą dėl gydytojo veiklos.
Tribunolas nagrinėjo kaltinimus dėl netinkamos pacientės ligų diagnostikos ir gydymo, netinkamo tam tikrų receptinių vaistų skyrimo, medicininės dokumentacijos tvarkymo pažeidimų bei netinkamo pacientės dukters astmos gydymo.
Sprendime taip pat konstatuota, kad gydytojas pažeidė profesines ribas – netrukus po gydytojo ir pacientės gydymo santykių pabaigos pakvietė ją į savo namus ir su ja atliko seksualinio pobūdžio veiksmus.
2021 metų lapkričio 4 dieną tribunolas didžiąją dalį skundo aplinkybių pripažino įrodytomis ir gydytoją pripažino padarius profesinį nusižengimą.
2022 metų kovo 3 dieną priimtu sprendimu J. Moussos medicinos praktikos registracija Australijoje buvo panaikinta, jam uždrausta teikti sveikatos priežiūros paslaugas, o dėl sprendimo peržiūros jis negalėjo kreiptis vienerius metus.
R. Šimaitis teigia, kad šios aplinkybės kelia klausimų dėl užsienyje dirbusių specialistų profesinės reputacijos vertinimo Lietuvoje.