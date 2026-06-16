Vokietijoje mažėja kraujo donorų

„Turime vis daugiau vyresnių donorų ir vis mažiau jaunų žmonių, – naujienų agentūrai dpa sakė DRK kraujo donorystės tarnybų atstovas Patricas Nohe. – Turime problemą, kad mažėja kraujo aukojančių žmonių ratas.“
Iš dalies šį iššūkį lemia demografiniai pokyčiai, nes didelę kraujo donorų dalį istoriškai sudaro kūdikių bumo karta, o daugelis jų kraujo aukojo reguliariai.
Nors Vokietijoje nebetaikoma viršutinė kraujo donorystės amžiaus riba, daugelis vyresnių donorų palaipsniui nustoja lankytis kraujo centre dėl su amžiumi susijusių sveikatos sutrikimų, sakė P. Nohe.
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DRK taip pat susiduria su sezoniniu donorų trūkumu vasaros atostogų ir žiemos gripo bangų metu. Donorų bazės išplėtimas padėtų kompensuoti tokius svyravimus.
P. Nohe pabrėžė, kad į ketvirtą ar penktą dešimtį įkopusiems žmonėms dar nevėlu prisijungti prie kraujo donorystės misijos.
DRK duomenimis, Vokietijoje reikia, kad dovanoti kraujo kasdien ateitų apie 15 000 kraujo donorų.