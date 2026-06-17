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Apdovanoti iniciatyvos „Ačiū medikams“ mylimiausi medikai

2026 m. birželio 17 d. 15:26
Lrytas.lt
Trečiadienį Vilniuje pagerbti ir pasveikinti naujienų portalo Lrytas iniciatyvos „Ačiū medikams“ laureatai – penki mylimiausi Lietuvos medikai ir medicinos darbuotojai, kuriuos išrinko Lrytas skaitytojai. Šie specialistai sulaukė didžiausio pacientų ir visuomenės palaikymo, iš viso projekte surinkus daugiau nei 24 tūkst. balsų.
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Jau tradicija tapusi iniciatyva „Ačiū medikams“ kasmet suburia pacientus, jų artimuosius ir sveikatos priežiūros bendruomenę, skatindama viešai padėkoti medikams už jų profesionalumą, atsidavimą, empatiją ir kasdienį darbą, dažnai atliekamą sudėtingomis sąlygomis.
Šių metų projekto laureatai:
Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytoja Beatričė Pareigienė, Kauno miesto poliklinikos Kalniečių padalinio bendrosios praktikos slaugytoja Edita Baltaduonienė, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės vidaus ligų gydytoja Sonata Mazajeva, VšĮ Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centro gydytojas ortopedas-traumatologas Dainius Gibas, Varėnos sveikatos centro bendrosios praktikos slaugytoja Virginija Stanevičienė.
Iniciatyvos AČIŪ MEDIKAMS laimėtojų sveikinimo akimirkos.<br>T.Bauro nuotr. Daugiau nuotraukų (18)
Iniciatyvos AČIŪ MEDIKAMS laimėtojų sveikinimo akimirkos.
T.Bauro nuotr.
Išskirtinio visuomenės palaikymo sulaukusiems iniciatyvos laureatams įteikti Lrytas ir projekto partnerių prizai bei padėkos už jų reikšmingą indėlį į pacientų sveikatą ir gerovę. Sveikindamas laimėtojus, Lrytas vyr. redaktorius ir direktorius pabrėžė, kad kiekvienas balsas ir kiekviena padėkos istorija atspindi ne tik profesinį įvertinimą, bet ir žmogišką ryšį tarp mediko ir paciento.
Iniciatyva „Ačiū medikams“ dar kartą parodė, kad visuomenė vertina ir pastebi medicinos darbuotojų darbą – nuo kasdienės priežiūros iki sudėtingiausių gydymo situacijų. Tūkstančiai balsų tapo simboliniu padėkos ženklu visai Lietuvos medicinos bendruomenei.
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Lrytas dėkoja visiems dalyvavusiems ir sveikina šių metų laureatus, tapusius pacientų pasitikėjimo ir visuomenės dėkingumo simboliu.
Su visomis padėkomis ir nominuotais medikais, medicinos darbuotojais galite susipažinti puslapyje Ačiū medikams 2026. Už šventinius pietus dėkojame restoranui „The Town Steakhouse“.
Lrytas.ltPadėka medikams

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