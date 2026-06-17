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ES balsavo už raudonųjų mielių ryžių draudimą maisto papilduose: kas keisis vartotojams?

2026 m. birželio 17 d. 19:43
Dr. Gabrielė Balčiūnaitė-Murzienė (Instagram: „ne_saldainiai“)
Europos Sąjungos (ES) valstybės narės Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, SCoPAFF) gegužės 13 d. balsavo už monakolino K iš raudonųjų mielių ryžių draudimą visuose maisto papilduose ir maisto produktuose. Ir tai yra gera žinia.
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Reglamentas oficialiai greičiausiai bus paskelbtas 2026 metų rudenį. Tokiu atveju esami produktai rinkoje liks iki 2027 m. rudens, t.y. 12 mėnesių po reglamento paskelbimo.
„Augalinis – vadinasi, saugus“, – tai buvo klaidinga prielaida, kurią Europos maisto saugos agentūra (EFSA) oficialiai taiso.
Raudonųjų mielių ryžiai dešimtmetį buvo parduodami kaip „natūralus“ padidėjusio cholesterolio sprendimas. Tačiau jų aktyvioji medžiaga monakolinas K yra struktūriškai identiška receptiniam vaistui lovastatinui. O tai reiškia šalutinių poveikių riziką, nors, skirtingai nei vaistą, maisto papildą žmogus vartoja be jokios specialisto priežiūros.
Monakolinas K yra struktūriškai identiška receptiniam vaistui lovastatinui.<br>PubChem iliustr. Daugiau nuotraukų (6)
Monakolinas K yra struktūriškai identiška receptiniam vaistui lovastatinui.
PubChem iliustr.
2025 m. EFSA suformulavo savo poziciją: nėra nustatyta saugi monakolino K dozė, kuri būtų skirta naudoti mitybos raciono papildymui.
Dar 2018 m. EFSA atkreipė dėmesį į raudonųjų mielių ryžių papildų keliamas rizikas. Fiksuotos rimtos nepageidaujamos reakcijos, pavyzdžiui, rabdomiolizė (raumenų ląstelių irimas) ir kepenų pažeidimai net vartojant santykinai nedidelę 3 miligramų per dieną (mg/d) dozę.
Todėl 2022 m. ES lygiu įvesti apribojimai: nustatyta maksimali suvartojama monakolino K paros dozė – ne daugiau nei 3 mg/d. Be to, ant maisto papildų pakuočių atsirado įspėjimai.
Galiausiai šį pavasarį už maisto saugą (o papildai reguliuojami taip pat kaip maisto produktai) atsakingas Europos tarybos komitetas patvirtino įstatymo projektą, draudžiantį monakoliną K visuose maisto papilduose ir maisto produktuose.
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Ką daryti, jei ligšiol vartojote monakoliną K?
– Nepradėkite panikuoti, nėra ūmaus pavojaus;
– Pasitikrinkite papildų etiketes: ar juose yra raudonųjų mielių ryžiai/monakolinas K?;
– Pasitarkite su vaistininku ar gydytoju prieš keisdami vartojimą, ieškodami alternatyvų;
Yra kitų cholesterolio valdymo alternatyvų ir jos veiksmingos:
– Berberinas – kliniškai ištirtas, mažina „blogąjį“ MTL cholesterolį. Pasižymi kitokiu veikimo mechanizmų, tačiau ir dėl jo yra saugumo įspėjimų;
– Omega-3 riebalų rūgštys (EPA/DHA) – trigliceridų valdymui;
– Augaliniai steroliai ir augalinių stanolių esteriai – Įrodyta, kad augaliniai steroliai mažina/sumažina cholesterolio kiekį kraujyje – EFSA patvirtintas sveikatinimo teiginys;
– Tirpiosios skaidulos: avižos, pupelės ir kiti produktai, turintys betagliukanų, padeda „surišti“ cholesterolį ir jį pašalinti iš organizmo;
– Esant indikacijoms, gydytojo skiriama statinų terapija.
Taigi, raudonųjų mielių ryžiai uždrausti maisto papilduose ne todėl, kad neveikė, o todėl, kad veikė kaip vaistas, bet buvo vartojamas be vaistų saugumui ir kokybei taikomos kontrolės.
Draudimas buvo atsakas į realius klinikinius signalus, sukauptus per kelerius metus, o ne reguliuotojų sprendimas „iš oro“.
Maisto papildaiEuropos Sąjunga (ES)Šalutinis poveikis
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