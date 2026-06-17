Inicijuojama tarptautinė platforma „Parlamentarai už sveiką amžėjimą ir ilgaamžiškumą“

Skelbiama, jog iniciatyva suburs parlamentarus, ekspertus, mokslininkus ir pilietinės visuomenės atstovus, įkvėptus tikslo plėsti galimybes visiems „sveikai amžėti“.
Memorandume akcentuojama būtinybė mažinti sveikatos netolygumus ir galimybių sveikai amžėti skirtumus.
„Iniciatyva veiks kaip tarptautinė platforma, per kurią parlamentarai, ekspertai ir pilietinės visuomenės atstovai bendradarbiaus kurdami ir vertindami sveiko amžėjimo ir ilgaamžiškumo politiką bei programas nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygmenimis“, – pranešime cituojamas vienas iš iniciatorių, Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Saulius Čaplinskas.
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Tarp memorandume įtvirtintų tikslų – ir siekis „skatinti teisės į sveiką amžėjimą pripažinimą ir įgyvendinimą“.