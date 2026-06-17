SveikataMedicinos žinios

Inicijuojama tarptautinė platforma „Parlamentarai už sveiką amžėjimą ir ilgaamžiškumą“

2026 m. birželio 17 d. 15:51
Seime vykusios konferencijos „Sveikas amžėjimas ir sveikata visose politikose – strateginis valstybės pasirinkimas“ metu paskelbtas susitarimo memorandumas, kuriuo inicijuojama tarptautinė platforma „Parlamentarai už sveiką amžėjimą ir ilgaamžiškumą“.
Daugiau nuotraukų (1)
Skelbiama, jog iniciatyva suburs parlamentarus, ekspertus, mokslininkus ir pilietinės visuomenės atstovus, įkvėptus tikslo plėsti galimybes visiems „sveikai amžėti“.
Memorandume akcentuojama būtinybė mažinti sveikatos netolygumus ir galimybių sveikai amžėti skirtumus.
„Iniciatyva veiks kaip tarptautinė platforma, per kurią parlamentarai, ekspertai ir pilietinės visuomenės atstovai bendradarbiaus kurdami ir vertindami sveiko amžėjimo ir ilgaamžiškumo politiką bei programas nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygmenimis“, – pranešime cituojamas vienas iš iniciatorių, Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Saulius Čaplinskas.
Susiję straipsniai
Kardiologas patarė, kaip sulėtinti kraujagyslių senėjimą

Kardiologas patarė, kaip sulėtinti kraujagyslių senėjimą (2)

Nervų sistemai reikalingas „perkrovimas“ dienos eigoje: mokslų daktaras paaiškino, kaip kokybiškai pailsėti vos per 10 minučių

Nervų sistemai reikalingas „perkrovimas“ dienos eigoje: mokslų daktaras paaiškino, kaip kokybiškai pailsėti vos per 10 minučių

Už MTL cholesterolį 6 kartus „piktesnis“ kraujo rodiklis: kardiologė prašo – išsitirkite bent kartą gyvenime

Už MTL cholesterolį 6 kartus „piktesnis“ kraujo rodiklis: kardiologė prašo – išsitirkite bent kartą gyvenime (4)

Tarp memorandume įtvirtintų tikslų – ir siekis „skatinti teisės į sveiką amžėjimą pripažinimą ir įgyvendinimą“.
ilgaamžiškumasSaulius Čaplinskas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.