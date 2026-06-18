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Specialistai sunerimę: pavojingas virusas plinta sparčiau nei tikėtasi

2026 m. birželio 18 d. 18:43
Lrytas.lt
Patvirtintų mirčių nuo Ebolos viruso skaičius Kongo Demokratinėje Respublikoje, Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, viršijo 200.
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Kartu su dviem kaimyninėje Ugandoje mirusiais žmonėmis, mirčių skaičius šiuo metu siekia 204, ketvirtadienį pareiškė institucijos atstovas. Wessamas Mankoula. Patvirtintų ligos atvejų yra 894, 875 jų – Konge. Iš viso 74 asmenys laikomi pasveikusiais.
Per jokį kitą Ebolos protrūkį žemyne patvirtintų atvejų skaičius pirmą mėnesį nebuvo toks didelis, sakė W. Mankoula. Tai triskart daugiau nei per antrą didžiausią protrūkį. Ypač didelį nerimą specialistams kelia mažas atsektų kontaktų skaičius.
Šiuo metu atsekta tik 4 112 Ebolos infekcija susirgusių pacientų kontaktų. Tačiau manoma, kad jų yra apie 35 tūkst.
„Dar esame labai toli nuo situacijos suvaldymo“, – įspėjo W. Mankoula.
Ebola yra gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.
virusasAfrikaKongo Demokratinė Respublika

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