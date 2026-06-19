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Filipinietę slaugos studentę stebina lietuvių būdas

2026 m. birželio 19 d. 15:32
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) kasmet pritraukia studentų iš įvairių pasaulio šalių. Viena jų – LSMU Slaugos fakulteto antro kurso slaugos studijų programos studentė iš Filipinų Jhanmy Krezxia Mancol Galleros, kuri teigia atradusi ne tik kokybiškas studijas, bet ir visiškai naują bei unikalią kultūrinę patirtį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Vaikystės svajonė
„Nuo penkerių metų žiūrėjau animacinius filmus, susijusius su medicina. Žavėjausi. Nuolat su šeimos nariais kalbėdavomės šia tema ir supratau, kad noriu dirbti sveikatos srityje“, – pasakojo Jhanmy Krezxia Mancol Galleros.
Nors vaikystėje pašnekovė svajojo tapti gydytoja, laikui bėgant suprato, kad svarbiausia pasirinkti kelią, atitinkantį jos stiprybes. Taip ji atrado slaugos studijas.

„Noriu dirbti“. Ar tikrai ligoninės darbas kaip serialuose?

„Slauga leidžia derinti meilę mokslui su galimybe padėti žmonėms. Ir yra labai šalia srities, apie kurią svajojau vaikystėje“, – sakė ji.
Universiteto paieška
Išsirinkti universitetą, pasak pašnekovės, lengva nebuvo. Internete lygindama įvairius Europos universitetus, būsimoji studentė kartu su tėvais nusprendė, jog pasirinkimas – Lietuva.
„LSMU išsiskyrė aukštos kokybės studijomis, praktiniu mokymu bei draugiška aplinka tarptautiniams studentams“, – įspūdžiais dalijosi studentė.
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Studijos nelengvos, bet vertos pastangų
Pasak pašnekovės, pirmieji studijų metai buvo sudėtingi. Didžiausiu iššūkiu buvo ne išmokti informaciją mintinai, bet ją suprasti bei gebėti pritaikyti praktikoje. Vis dėlto daugiausia motyvacijos suteikė klinikinė praktika.
„Dirbdama kartu su profesionaliomis slaugytojomis įgijau daugiau pasitikėjimo savimi. Praktikos metu įsitikinau, kaip svarbu mokėti pritaikyti žinias realiose situacijose“, – pabrėžė Jhanmy Krezxia Mancol Galleros.
Su šypsena studentė prisimena ir vieną linksmą istoriją, kuomet anatomijos paskaitoje pasakė, jog smegenys yra pilvaplėvės ertmėje, nors tuo metu net nežinojo, kas yra pilvaplėvės ertmė.
Kultūriniai skirtumai
Gyvenimas Lietuvoje merginai tapo dideliu kultūriniu pokyčiu. Atvykusi iš šiltų kraštų ji pirmą kartą pamatė sniegą ir patyrė keturis metų laikus. Tačiau labiausiai ją nustebino lietuvių santūrumas.
„Filipinuose žmonės labai atviri ir draugiški su nepažįstamaisiais. Greitai supratau, kad Lietuvoje žmonės tiesiog yra uždaresnio ir santūresnio būdo“, – prisiminė studentė.
Nepaisant kultūrinių skirtumų, ji Lietuvą vadina saugia ir ramia šalimi, o viena mėgstamiausių vietų Kaune vienareikšmiškai yra Laisvės alėja. Studentę taip pat sužavėjo Lietuvos gamta, architektūra ir vietinė virtuvė.
Tarptautiniams studentams filipinietė pataria nebijoti iššūkių ir mokytis unikalios lietuvių kalbos.
„Bendravimas su pacientais yra labai svarbus, todėl net ir pagrindinės lietuvių kalbos žinios suteikia daugiau pasitikėjimo savimi“, – pokalbį baigdama akcentavo pašnekovė.
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