PSO: Konge Ebola užsikrėtė daugiau kaip 70 medicinos darbuotojų

Kongo DR institucijos Ebolos protrūkį oficialiai paskelbė gegužės 15 d. Tačiau virusas spėjamai siautėjo jau kelis mėnesius iki tol. Dėl to dar prieš sužinant apie pavojų užsikrėtė daug slaugytojų ir gydytojų. Be to, medicinos darbuotojams trūksta tokių pagrindinių priemonių, kaip pirštinės ir kaukės.
„Tai labai aukšta kaina, kurią moka sveikatos sistema, nes mes Konge neturime pakankamai medicinos personalo“, – spaudos konferencijoje vaizdo ryšiu iš Ebolos protrūkio paveiktos rytinės šalies dalies sakė PSO nepaprastųjų situacijų direktorė Marie Roseline Belizaire.
Jos duomenimis, kaimyninė Uganda, taip pat Kinija nusiuntė į Kongą medicinos komandų. Be to, PSO teikia psichologinę pagalbą medicinos darbuotojams, kurie susirgus kolegoms bijo gydyti pacientus.
Ebolos virusas plinta per tiesioginį kontaktą su infekuoto asmens kūno skysčiais. Inkubacinis laikotarpis gali trukti iki trijų savaičių. Dabartinę epidemiją sukėlė pirmą kartą 2007 m. nustatyta Bandibadžio atmaina. Mirštamumas nuo šios viruso atmainos siekia maždaug 30–50 proc.