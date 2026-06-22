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Patvirtintų Ebolos atvejų skaičius Konge perkopė 1 tūkst.

2026 m. birželio 22 d. 12:31
Praėjus mėnesiui nuo Ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje pradžios, patvirtintų atvejų skaičius perkopė tūkstantį. Informacijos ministerijos Kinšasoje duomenimis, trijose šalies provincijoje patvirtinti 1 003 ligos atvejai, 254 jų baigėsi mirtimi. 100 asmenų laikomi pasveikusiais. Šiuo metu ligoninėse ir izoliatoriuose gydomi 365 pacientai. Mirčių rodiklis šiuo metu siekia apie 25 proc.
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Nuo tada, kai gegužę buvo paskelbta apie protrūkį, kaimyninėje Ugandoje šia labai pavojinga liga užsikrėtė 19 žmonių, du jų mirė. Šie atvejai susiję su protrūkiu Konge.
Anot duomenų, šiuo metu atsekama 58 proc. patvirtintų atvejų kontaktų. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) teigimu, būtina nustatyti 90 proc. visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu, ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras (Africa CDC) jau ne kartą reiškė susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus.
Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.
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Ebolos virusasKongo Demokratinė Respublika

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