Patvirtintų Ebolos atvejų skaičius Konge perkopė 1 tūkst.

Nuo tada, kai gegužę buvo paskelbta apie protrūkį, kaimyninėje Ugandoje šia labai pavojinga liga užsikrėtė 19 žmonių, du jų mirė. Šie atvejai susiję su protrūkiu Konge.
Anot duomenų, šiuo metu atsekama 58 proc. patvirtintų atvejų kontaktų. Kad ligos plitimas būtų sustabdytas, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) teigimu, būtina nustatyti 90 proc. visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu, ir juos stebėti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras (Africa CDC) jau ne kartą reiškė susirūpinimą dėl didelio nežinomų ir neatsektų kontaktų skaičiaus.
Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.