Plečiasi slaugytojų padėjėjų funkcijos: galės atlikti šias procedūras

„Jau dabar susiduriame su slaugytojų trūkumu tiek ambulatorinėse, tiek stacionarinėse gydymo įstaigose. Pakeitimai leis aiškiau paskirstyti užduotis tarp slaugos komandos narių, kad kiekvienas specialistas galėtų dirbti pagal savo kompetenciją.
Dalį mažesnio sudėtingumo veiklų galės atlikti slaugytojų padėjėjai, o slaugytojai daugiau laiko galės skirti sudėtingesnėms klinikinėms intervencijoms, pacientų sveikatos būklės vertinimui ir priežiūros koordinavimui. Tikimės, kad toks funkcijų perskirstymas prisidės prie sklandesnio komandinio darbo ir efektyvesnio slaugos paslaugų organizavimo“, – sako sveikatos apsaugos ministrės patarėja Jurgita Platakytė.
Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jokubauskienės pasirašytas įsakymo „Dėl slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimas įsigalioja nuo liepos 1 d., pirmadienį pranešė SAM.
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Įsakymu papildomai plečiamos slaugytojo padėjėjo kompetencijos, suteikiančios teisę: matuoti, vertinti ir registruoti paciento kraujo prisotinimą deguonimi; padėti pacientui įvairių procedūrų ar medicininių intervencijų metu; atjungti lašelinės infuzijos sistemą; pašalinti periferinės venos kateterį; gliukomačiu matuoti ir registruoti gliukozės kiekį kapiliariniame kraujyje; sulašinti lašus į akis, nosį, ausis, užtepti tepalus; įkišti rektalinę žvakutę; atlikti antikoaguliantų injekcijas į poodį švirkštu.
Naujajame apraše slaugytojo padėjėjams taip pat nustatyta pareiga tobulinti profesinę kvalifikaciją. Nustatytas tobulinimosi mastas yra proporcingai mažesnis nei slaugytojų ar akušerių – ne mažiau kaip 6 valandos per metus arba ne mažiau kaip 30 valandų per pastaruosius penkerius metus.
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Kvalifikacijos tobulinimui galima bus rinktis tiek išorinius mokymus, tiek įstaigos viduje organizuojamus mokymus, todėl darbuotojai turės daugiau galimybių lanksčiai vykdyti šį reikalavimą. Nuo kitų metų planuojama sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugytojų padėjėjų, kvalifikacijos tobulinimui skirti apie 5 mln. eurų.
Šiais pakeitimais siekiama, kad kiekvienas slaugos komandos narys dirbtų pagal savo kompetenciją. Slaugytojų poreikis išlieka didelis, bet ne visoms iki šiol slaugytojų atliekamoms funkcijoms būtinos jų profesinės kompetencijos. Dalį mažesnio sudėtingumo užduočių gali atlikti slaugytojų padėjėjai, tuomet slaugytojai gali daugiau dėmesio skirti užduotims, kurioms reikalingos jų specifinės žinios ir įgūdžiai. Tai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius.
Slaugytojų padėjėjams yra taikomos ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės sutarties nuostatos. Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija derasi su profesinėmis sąjungomis dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimo, o deryboms pasibaigus bus atnaujinta LNSS šakos kolektyvinė sutartis.