Mirė žinomas gydytojas Vytautas Usonis

Velionis taip pat buvo ilgametis VU Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinikos vedėjas, VU Santarų klinikų Vaikų ligoninės gydytojas.
Atsisveikinti su V. Usoniu bus galima birželio 30 d., antradienį, nuo 9:00 val. laidojimo rūmuose „Ritualas“, Olandų g. 22, 6 salėje. Urna išnešama 13:00 val. ir išlydima į Antakalnio kapines.
Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Mikalojaus bažnyčioje birželio 28 d., sekmadienį, 14.00 val.
„Noriu dirbti“. Ar tikrai ligoninės darbas kaip serialuose?
Vytautas Usonis gimė 1950 m. balandžio 6 d. Vilniuje. 1974 m. su pagyrimu baigęs Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo gydytojo pediatro specialybę ir dirbo asistentu Vilniaus universiteto Infekcinių ligų katedroje. 1978 m. įstojo į aspirantūrą Maskvos medicinos institute, kur 1981 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją. Tada prasidėjo ir jo akademinė karjera Vilniaus universitete.
1990 m. jis apgynė daktaro disertaciją, prilygintą habilituoto daktaro laipsniui. 1988 m. jam buvo suteiktas docento, o po trejų metų – ir profesoriaus vardas. Goethe’s universiteto klinikose, Frankfurte prie Maino, Prancūzijoje ir kitur stažavęsis mokslininkas 2007–2015 m. nuotoliniu būdu dėstė vaikų infekcinių ligų neakivaizdinių podiplominių studijų kursą Oksfordo universitete.
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Profesorius priklausė ne vienai tarptautinei gydytojų draugijai, įvairiems tarptautiniams komitetams, medicinos žurnalų redakcinėms kolegijoms, recenzavo kolegų mokslinius darbus. 1997–2003 m. jis buvo Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas, 1998–2008 m. Lietuvos pediatrų draugijos valdybos pirmininkas, nuo 1993 m. – Europos vaikų infekcinių ligų draugijos narys (2005–2008 m. jos valdybos narys).
Prof. V. Usonio tyrimų kryptis buvo susijusi su vaikų infekcinėmis ligomis ir imunoprofilaktika. Jo bibliografijoje – daugiau nei šimtas straipsnių ir publikacijų. Skaitydamas paskaitas ir pranešimus konferencijose jis aplankė ne vieną Europos, Amerikos ir Azijos šalį. Profesorių girdėjome įvairiose žiniasklaidos priemonėse besidalijantį įžvalgomis vaikų ligų ir imunologijos klausimais, komentuojantį opiausias visuomenės sveikatos problemas.
Per ilgą karjerą prof. V. Usonis parengė knygas „Skiepų knyga“ (2002), „Vaikų ligos“ (2005), „Rotavirusinė infekcija“ (2006), „Vakcinos ir skiepijimas“ (2010), kuriose supažindino skaitytojus su imunoprofilaktikos raida Lietuvoje, teoriniais imuninės sistemos ir skiepijimo pagrindais, vaikų ligų simptomatika bei gydymu.