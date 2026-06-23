Naujausia analizė: antibiotikai Lietuvoje skiriami atsakingiau, tačiau netinkamo vartojimo problema išlieka

Analizė atskleidė, kad 2025 m. visuose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų neatitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, netinkamų kompensuoti plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 proc. iki 16 proc. 2025 m. pirmąjį pusmetį. Specialistai teigia, kad tai gali reikšti, jog gydymo įstaigos vis geriau supranta, kaip racionaliai skirti antibiotikus.
Vis dėlto problema išlieka aktuali. Antibiotikai neretai vis dar skiriami esant diagnozėms, kurioms pagal gydymo gaires antibakterinis gydymas nėra rekomenduojamas, pavyzdžiui, ūminėms viršutinių kvėpavimo takų infekcijoms, bronchitui ar peršalimui. VLK specialistai primena, kad antibiotikai veikia tik bakterijų sukeltas infekcijas ir nėra veiksmingi gydant virusines ligas.
„Kiekvienas nepagrįstai paskirtas antibiotikas prisideda prie bakterijų atsparumo didėjimo. Tai reiškia, kad ateityje net ir gana lengvos infekcijos gali tapti sunkiau gydomos. Džiugina, kad gydymo įstaigose matome teigiamų pokyčių, tačiau racionalus antibiotikų vartojimas turi tapti nuoseklia praktika visoje sveikatos priežiūros sistemoje“, – sako VLK Vaistų suvartojimo stebėsenos skyriaus vyr. specialistas, gydytojas farmakologas Adomas Danilevičius.
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Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, antimikrobinis atsparumas išlieka viena didžiausių visuomenės sveikatos grėsmių Europoje. Netinkamas antibiotikų vartojimas gali lemti blogesnius gydymo rezultatus, didesnę nepageidaujamų reakcijų riziką, ilgesnį gydymą bei didesnes išlaidas tiek pacientams, tiek valstybei.
VLK analizė taip pat parodė ryškius skirtumus tarp savivaldybių. Kauno regione daugelis savivaldybių pagerino arba išlaikė gana aukštus rodiklius, tačiau kai kuriose teritorijose netinkamų receptų dalis išliko didelė. Ligonių kasos specialistai pabrėžia, kad svarbu ne tik stebėti antibiotikų išrašymo statistiką, bet ir įvertinti jų skyrimo priežastis bei numatyti veiksmus. Pavyzdžiui, į vaistų kompensavimo tvarką įtraukti naujas diagnozes ar papildomai edukuoti gydytojus ir pacientus.
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Siekiant skatinti racionalų antibiotikų vartojimą, Higienos institutas gydytojams sukūrė patogiai prieinamą nemokamą mobiliąją programėlę „AntibLT“, kurioje pateikiamos naujausios nacionalinės antimikrobinių vaistų vartojimo rekomendacijos.
VLK primena, kad antibiotikus būtina vartoti tik gydytojui paskyrus, laikytis nurodytos dozės ir gydymo trukmės bei nesidalyti likusiais vaistais su kitais. Atsakingas antibiotikų vartojimas šiandien gali lemti, ar jie išliks veiksmingi ateityje.