Teismas: VU Medicinos fakulteto projekto dalis išlaidų pagrįstai pripažinta netinkamomis finansuoti

Skelbiama, kad ginčas kilo vertinant Europos Sąjungos (ES) fondų lėšomis finansuotą VU Medicinos fakulteto Mokslo centro statybos projektą.
2023 m. pabaigoje VU rangovei „Eikos statyba“ išmokėjo daugiau kaip 2,5 mln. eurų avansą. Šios išlaidos buvo deklaruotos CPVA ir už jas universitetui buvo išmokėtos finansavimo lėšos.
Vėliau, VU pateikus galutinį mokėjimo prašymą, CPVA nustatė, kad ne visa avanso suma buvo padengta tinkamu laikotarpiu atliktais ir dokumentais pagrįstais darbais. Paaiškėjo, kad 762,7 tūkst. eurų avanso dalį rangovė 2024 m. gegužę grąžino VU, o ši suma tik 2024 m. birželį buvo panaudota kitai sąskaitai už atliktus darbus apmokėti.
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VU teigė, kad išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis finansuoti, nes avansinis mokėjimas rangovei buvo atliktas dar iki 2023 m. gruodžio 31 d., o vėliau rangovės grąžinta suma buvo susijusi su jau atliktais darbais.
Universiteto teigimu, užsitęsus pagal rangos sutartį vykdomiems rangos darbams ir pasibaigus garanto galiojimo terminui, rangovė 2024 m. gegužės 3 d. į pareiškėjos sąskaitą vietoje sutartyje numatyto garanto pervedė likusią 762,7 tūkst. eurų avanso dalį savo iniciatyva, todėl vien formalus lėšų judėjimas neturėtų sukelti neigiamų finansinių pasekmių projekto vykdytojui.
Teismas nurodė, kad pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, išlaidos turi būti ne tik patirtos, bet ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, kuris šiuo atveju baigėsi 2023 m. gruodžio 31 d.
Kadangi ginčo suma buvo panaudota sąskaitai apmokėti tik 2024 m. birželio mėnesį, šios išlaidos pagrįstai buvo pripažintos netinkamomis finansuoti.
Teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, kad atsakomybė už tinkamą projekto įgyvendinimą tenka projekto vykdytojui. Teismas atkreipė dėmesį, jog VU neinformavo CPVA apie aplinkybes, susijusias su avanso grąžinimu ir avanso grąžinimo garantijos galiojimo pabaiga.
Nagrinėdamas argumentus dėl galimų procedūrinių pažeidimų, teismas konstatavo, kad CPVA sprendimas buvo aiškus ir pakankamai motyvuotas, jame išdėstyti tiek faktiniai, tiek teisiniai pagrindai, dėl kurių ginčo suma buvo pripažinta netinkama finansuoti.
Teismas padarė išvadą, kad CPVA tinkamai taikė teisės aktų nuostatas ir pagrįstai nusprendė dalį projekto išlaidų pripažinti netinkamomis finansuoti. Dėl šios priežasties VU skundas buvo atmestas, o CPVA sprendimas paliktas galioti.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.