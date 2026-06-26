Nuo Ebolos mirusių žmonių skaičius Konge perkopė 300

Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo. Tiesa, kitą savaitę turėtų būti pradėtos medikamentų klinikinės studijos.
JAV ir Egipto antivirusinis medikamentas „Remdesivir“, kuris turėtų būti išbandytas kitą savaitę, Afrikos ligų prevencijos ir kontrolės centro (Africa CDC) duomenimis, jau pasiekė Kongą. Tai profilaktinė priemonė, kuri turėtų padėti po kontakto su Ebolos sukėlėju.
Artimiausiomis dienomis turėtų būti pristatytas ir JAV preparatas „MBP134“. Be to, kelios įmonės kuria vakcinas.