Klaipėdos paplūdimiuose – daugybė žmonių, moterį ištiko saulės smūgis

Su gelbėtojais dirbantis medikas moteriai suteikė pagalbą, vėliau ją automobiliu išsivežė sutuoktinis.
„Oro temperatūra – 26 laipsniai, pučia gaivus vėjelis. Pagrindinė problema, kad vaikai maudosi vieni, o tėvai tuo metu deginasi, be to, poilsiautojai nekreipia dėmesio į ženklus, įspėjančius apie duobes ir maudosi. Paklauso gelbėtojo, bet vos jis tik išeina, vėl daro tą patį, per atostogas pamiršta saugias maudynes, vaikus. Jeigu tėvai ateina į paplūdimį pailsėti, jie turi ateiti be vaikų, o atėjus su vaikais reikia dirbti – prižiūrėti juos“, – Eltai šeštadienio pavakare sakė Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakki.
Jo manymu, vyresnio amžiaus žmonės, taip pat turintys sveikatos problemų, neturėtų eiti į paplūdimį dieną – jie turėtų lankytis arba ryte arba vakare: nuo 11 iki 17 valandos jų neturėtų būti paplūdimyje, nes tai pavojinga jų sveikatai.
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A.Siakki taip pat ragina į paplūdimį nesivesti naminių gyvūnų, nes jie kaip ir žmonės gali gauti šilumos smūgį.
Sinoptikai praneša, kad sekmadienį šalyje bus giedra ir sausa. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 15–20, dieną 31–36 laipsniai karščio.
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Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Vėjas naktį pūs silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį sieks18–23, o dieną pakils net iki 32–37 laipsnių karščio, vakaruose kai kur 26–31 laipsnis šilumos.
Antradienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 16–21, dieną 26–31, vakariniame pakraštyje 22–25 laipsniai šilumos.