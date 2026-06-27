Ypatinga seserų trijulė – visoms daugiau nei 100 metų: jų gyvenimo faktai atskleidė kai ką neįprasto

100 metų jubiliejus atšventusios seserys sulaukė Brazilijos mokslininkų dėmesio. San Paulo universiteto atliekamas tyrimas siekia ištirti biologinius senėjimo veiksnius.
Jo rezultatai galėtų padėti mokslininkams geriau suprasti, kodėl kai kurie žmonės išlieka fiziškai ir protiškai pajėgūs net ir sulaukę labai solidaus amžiaus, rašė reuters.
„Atlikdami DNR tyrimus, ieškome apsaugančių genų – kelis jau žinome“, – sakė Mayana Zatz iš San Paulo universiteto.
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Pasak tyrėjams, ypač svarbūs šimtamečiai, ypač jei giminėje yra daugiau nei vienas žmogus sulaukęs triženklio metų skaičiaus.
Mokslininkai mano, kad paveldimi veiksniai gali būti svarbesni nei aplinka išsaugant sveikatą vyresniame amžiuje.
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„Viskas buvo šviežia“
Rio de Žaneire gyvenančios seserys Zulina de Deus Nunes (103 m.), Zoraide de Deus Mota, (104 m.) ir Levita de Deus Nunes (109 m.) buvo identifikuotos per pasaulinę organizaciją „LongeviQuest“, kuri tikrina ilgaamžiškumo rekordus ir bendradarbiauja su Gineso rekordų knyga.
„Kai seserys pasiekia tokio garbingo amžiaus, akivaizdu, kad yra ryškus genetinis komponentas“, – teigė Benas Meyersas, „LongeviQuest“ generalinis direktorius.
Jis atkreipė dėmesį, kad seserys gyvena netoli viena kitos, o glaudūs šeimos ryšiai gali prisidėti prie ilgaamžiškumo.
Pačios senolės sako, kad maitinasi sveikai ir yra aktyvios.
Zulina prisiminė vaikystę, maudynes ir žvejybą upėje „Viskas buvo šviežia. Neturėjome šaldytuvo“, – sakė 103-ęjų moteris.
„Nepaprastai svarbus yra kūdikio žindymas krūtimi“, – pridūrė Zoraide.
Daugiavaikės mamos
Iš pirmo žvilgsnio seserų gyvenimai neatrodo kažkuo išskirtiniai. Levita buvo amatininkė, o vėliau įsidarbino televizijoje. Zoraide dirbo slaugytoja ir užaugino penkis vaikus, o Zulina – namų šeimininkė, kuri užaugino šešis vaikus.
Levita žvelgia į praeitį ir dėl nieko nesigaili: „Turėjau gerą vaikystę ir paauglystę. Negaliu skųstis.“
Tyrėjai tikisi suprasti, kaip genetiniai veiksniai, o ne gyvenimo būdas, padeda apsaugoti širdį, raumenis ir kognityvines funkcijas nuo senėjimo padarinių.
Tyrimo tikslas, pasak Joao Paulo Guilherme, dirbančio su M. Zatz, yra įtraukti bent 500 šimtamečių, kad būtų galima padaryti tikslesnes išvadas apie ilgaamžiškumą.