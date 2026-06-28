Remiantis 2024 m. paskelbta moksline apžvalga, B kraujo grupę (tiek Rh teigiamą, tiek Rh neigiamą) turintys žmonės vidutiniškai turi didesnę riziką susirgti 2 tipo diabetu nei kitų kraujo grupių asmenys, rašo sciencealert.com.
Kiek didesnę?
Tyrime nurodoma, kad vidutiniškai apie 28 proc. Nors tai gali atrodyti nedidelis skirtumas, kartu su kitais rizikos veiksniais jis gali tapti reikšmingas.
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„Paskelbta daug sisteminių apžvalgų ir metaanalizių, kuriose nagrinėtas ABO ir rezus (Rh) kraujo grupių ryšys su įvairiomis sveikatos būklėmis“, – rašė epidemiologo Fang-Hua Liu iš Kinijos medicinos universiteto Šendzingo ligoninės vadovaujama mokslininkų komanda.
Tačiau, kaip pažymėjo mokslininkai, iki šiol šių kraujo grupių ryšys su įvairiomis žmonių sveikatos būklėmis išlieka prieštaringai vertinamas. Į šią apžvalgą buvo įtrauktos 51 sisteminė apžvalga su metaanalizėmis, kuriose iš viso nagrinėta 270 galimų sąsajų.
„Iš naujo įvertinę kiekvieną iš jų, radome tik vieną įtikinamais įrodymais pagrįstą ryšį – tarp B kraujo grupės ir didesnės 2 tipo cukrinio diabeto rizikos, palyginti su kitų kraujo grupių žmonėmis“, – teigė mokslininkai.
Žmonių kraujas skirstomas į aštuonias pagrindines grupes pagal tai, kokių cukrų ir baltymų – arba jų nebuvimo – yra raudonųjų kraujo kūnelių paviršiuje.
A, B ir AB kraujo grupės nustatomos pagal antigenų – cukraus molekulių, galinčių sukelti imuninį atsaką – buvimą. O kraujo grupės žmonių eritrocitų paviršiuje nėra nei A, nei B antigenų.
Tuo tarpu rezus (Rh) faktorius yra baltymas, lemiantis kraujo suderinamumą ir tai, ar kraujo grupė žymima kaip teigiama (+), ar neigiama (−).
Ankstesni tyrimai leido manyti, kad šie nedideli kraujo ląstelių skirtumai gali būti susiję su didesniu polinkiu sirgti tam tikromis ligomis.
Todėl Liu ir jo kolegos nusprendė sistemiškai įvertinti galimas kraujo grupių sąsajas su ligomis, išanalizuodami apie 270 skirtingų sveikatos rodiklių ir ligų baigčių.
Sisteminė apžvalga – tai tyrimas, kuriame surenkami ir bendrai išanalizuojami anksčiau paskelbti moksliniai darbai konkrečia tema. Tuo tarpu apžvalgų apžvalga (angl. umbrella review) apjungia kelias sistemines apžvalgas ir leidžia susidaryti dar platesnį bendrą vaizdą.
Patys mokslininkai tai aiškina paprastu palyginimu: jei pavieniai tyrimai yra tarsi atskiri medžiai, sisteminė apžvalga leidžia pažvelgti į visą medžių grupę, o apžvalgų apžvalga – tarsi dronu apžvelgti visą mišką, sudarytą iš daugybės tokių grupių.
„Siekdami nustatyti sistemines apžvalgas su metaanalizėmis, kuriose buvo vertinamos ABO ir rezus (Rh) kraujo grupių sąsajos su įvairiomis sveikatos būklėmis, sistemiškai išanalizavome mokslinių duomenų bazes PubMed, Web of Science, Embase, Scopus, Cochrane Library bei kelias regionines duomenų bazes. Buvo įtraukti visi tyrimai, paskelbti nuo šių duomenų bazių sukūrimo iki 2024 m. vasario 16 d.“, – aiškino mokslininkai.
Siekdami įvertinti visas 270 nustatytų galimų sąsajų tarp kraujo grupių ir įvairių ligų, mokslininkai kiekvieną jų papildomai patikrino taikydami griežtus statistinius vertinimo metodus, skirtus atmesti silpnus ar nepatikimus rezultatus.
Jie analizavo, kiek tvirti yra moksliniai įrodymai, ar skirtingų tyrimų rezultatai sutampa ir ar į tyrimus buvo įtraukta pakankamai dalyvių, kad išvados būtų laikomos patikimomis.
Be to, buvo ieškoma galimų šališkumo požymių, pavyzdžiui, ar mažesnės apimties tyrimai nepervertino nustatyto poveikio arba ar nebuvo neįprastai daug teigiamų rezultatų, galinčių iškreipti bendras išvadas.
Svarbiausia, mokslininkai vertino, ar kiekviena nustatyta sąsaja tikėtina pasitvirtintų ir būsimuose tyrimuose. Dauguma galimų ryšių šių griežtų vertinimo kriterijų neatitiko.
Galiausiai tik viena sąsaja – tarp B kraujo grupės ir didesnės 2 tipo cukrinio diabeto rizikos – atitiko aukščiausią mokslinių įrodymų patikimumo lygį.
Tai, pasak mokslininkų, rodo, kad ryšys greičiausiai yra tikras, tačiau jo poveikis nėra didelis – B kraujo grupę turinčių žmonių rizika susirgti 2 tipo cukriniu diabetu yra vidutiniškai 28 proc. didesnė nei kitų kraujo grupių asmenų. Vis dėlto ši rizika yra gerokai mažesnė nei ta, kurią lemia mityba, kūno svoris ar gyvenimo būdas.
Pavyzdžiui, 50 gramų perdirbtos mėsos per dieną 2 tipo diabeto riziką padidina apie 37 proc., sėdimas gyvenimo būdas – net 112 proc., o antsvoris laikomas vienu svarbiausių šios ligos rizikos veiksnių.
Mokslininkai taip pat nevertino, kas galėtų lemti didesnę riziką B kraujo grupės žmonėms.
2025 m. paskelbtas tyrimas leidžia manyti, kad tam įtakos gali turėti žarnyno mikrobiota, tačiau šiai prielaidai patvirtinti reikia daugiau mokslinių tyrimų.
Vis dėlto gauti rezultatai rodo, kad tarp B kraujo grupės ir 2 tipo cukrinio diabeto egzistuoja realus ryšys. Tyrėjų teigimu, žmonės gali į tai atsižvelgti vertindami savo individualią riziką, tačiau tai yra tik vienas iš daugelio rizikos veiksnių.
Plačiąja prasme šis tyrimas taip pat atskleidė ankstesnių mokslinių darbų trūkumus ir parodė, kad norint geriau suprasti kraujo grupių ryšį su įvairiomis ligomis, būtini dar griežčiau suplanuoti ir kokybiškesni tyrimai.
Tyrimo rezultatai paskelbti mokslo žurnale „BMC Medicine“.
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