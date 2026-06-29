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PSO vadovas: hantaviruso protrūkis artėja prie pabaigos

2026 m. birželio 29 d. 11:11
Hantaviruso protrūkis artėja prie pabaigos, sekmadienį pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas.
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PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas teigė, kad visi asmenys, kontaktavę su dviem užsikrėtusiaisiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta.
„Karantino ir stebėjimo laikotarpiai baigėsi ir visiems Ispanijoje ir Nyderlanduose, įskaitant „MV Hondius“ įgulos narius“, – socialiniame tinkle X parašė jis ir pridūrė, kad birželio 25 d. vis dar buvo stebimi 30 kontaktus turėjusių asmenų.
„Bendras atvejų skaičius išlieka 13, įskaitant tris mirties atvejus. Padėtis ir toliau stabili, protrūkis artėja prie pabaigos“, – teigė PSO vadovas. Jis padėkojo visoms šalims, dalyvavusioms reaguojant į krizę, už bendradarbiavimą.
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Pietų Amerikos Andų viruso varianto protrūkis mažame kruiziniame laive sukėlė pasaulinį susirūpinimą. Iš viso laive „Hondius“ buvo apie 150 keleivių, įgulos narių ir juos lydinčių ekspertų iš 23 šalių.
PSO mano, kad infekcijos grandinė galėjo kilti iš olandų poros, galėjusios užsikrėsti virusu Argentinoje prieš įlipant į laivą.
HantavirusasPasaulio sveikatos organizacija (PSO)

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