Nuo trečiadienio – pokyčių gausa: keisis medikų funkcijos, siuntimų tvarka ir kartelė regionų ligoninėms

Nuo šiol Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Kiti pokyčiai – nuleista kartelė ligoninėms ir slaugytojų padėjėjų funkcijų išplėtimas.
Keičiasi siuntimų tvarka
Daiktus savo kabinete jau pakuojanti sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė kiek anksčiau pasirašiusi įsakymo „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą, pabrėžė, kad taip siekiama mažinti paciento laukimo laiką gauti paslaugą.
„Sveikatos kodas“. Kokie simptomai gali įspėti apie galvos naviką?
„Kiekvienam pacientui svarbu kuo greičiau patekti pas specialistą, kuris suteiktų paslaugą: nustatytų diagnozę, skirtų gydymą. Todėl suprantama, kad reikalavimas siuntimą gauti iš šeimos gydytojo tik ilgino paciento laukimą. Dabar, suteikęs mokamą paslaugą pacientui, gydytojas galės išrašyti siuntimą pas kitą specialistą, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją, o tai užtikrins paslaugų tęstinumą ir geresnį pacientų srautų valdymą“, – sakė M. Jakubauskienė.
Teisės aktu nustatyta, kad išduodamas siuntimą specialistas visais atvejais turi pateikti informaciją, užpildydamas formą E027„Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, nepriklausomai nuo to, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas pasirenka gauti siuntime nurodytą paslaugą. Šiuo pakeitimu siekiama gerinti duomenų kokybę ir jų atsekamumą: reikalavimas leis patikimiau vertinti siuntimų skaičių, jų pagrįstumą ir pacientų srautus.
Susiję straipsniai
Kai siuntimas išrašomas po mokamos paslaugos suteikimo, elektroniniame medicinos dokumente būtina nurodyti, kad siuntimas išduodamas PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamoms paslaugoms gauti. Kad būtų užtikrintas tolygesnis pacientų srautų valdymas, pakeitimais nustatyta, kad užpildžius siuntimą būtų organizuojamas paciento registravimas paslaugai gauti toje pačioje arba paciento pasirinktoje sveikatos priežiūros įstaigoje, paliekant pacientui teisę registracijos atsisakyti ir paslaugai, nurodytai siuntime, registruotis pačiam.
Įsakymu nustatyta, kad teikiant paslaugas galimai nuo seksualinio smurto nukentėjusiems moteriškosios lyties asmenims nebūtų būtini papildomi siuntimai, nes šiems asmenims sveikatos būklės ištyrimo metu yra atliekami įvairūs papildomi laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai, įskaitant tyrimus dėl lytiškai plintančių infekcijų, ir praktikoje kyla poreikis išduoti papildomus siuntimus atskiriems tyrimams atlikti, o tai apsunkina ir pailgina paslaugų gavimo procesą bei didina administracinę naštą tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros specialistams.
Būtinosios paslaugos išliks arčiau namų
Birželį Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymams pakeisti stacionarinių akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugų teikimo reikalavimus. Priimti sprendimai leis išsaugoti šias paslaugas regionuose ir užtikrins, kad gyventojai jas galėtų gauti arčiau savo gyvenamosios vietos, teigė SAM.
Pagal patvirtintus pakeitimus nustatomi optimalūs esamai Lietuvos situacijai paslaugų teikimo apimties reikalavimai. Nuo liepos 1 d. akušerijos paslaugoms bus taikomas 300 gimdymų per metus kriterijus (vietoj 600), chirurgijos paslaugoms – 700 intervencijų skaičius (vietoj 1100), o vaikų ligų profilio paslaugas galės teikti visos gydymo įstaigos, turinčios galiojančias sutartis su Valstybine ligonių kasa.
Taip pat nustatyta, kad gydymo įstaigos, teikiančios stacionarines akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugas, privalės užtikrinti visą parą teikiamą skubiąją medicinos pagalbą. Chirurgijos paslaugas teikiančioms įstaigoms išliks reikalavimas turėti intensyviosios terapijos paslaugas arba priklausyti intensyviosios terapijos paslaugų tinklui.
Siekiant užtikrinti būtinų paslaugų prieinamumą, kiekviename apskrities centre bent viena gydymo įstaiga turės teikti šešių pagrindinių profilių stacionarines paslaugas – chirurgijos, vaikų ligų, vidaus ligų, intensyviosios terapijos, intensyviosios priežiūros ir akušerijos.
Plečiasi slaugytojų padėjėjų funkcijos
Siekdama slaugytojų padėjėjus labiau įtraukti į klinikinę veiklą ir didinti jų savarankiškumą, sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patvirtino Slaugytojo padėjėjo veiklos reikalavimų aprašą: praplėtė šių specialistų kompetencijas, o tai leis slaugytojų padėjėjams atlikti dalį nesudėtingų funkcijų, kurios iki šiol buvo priskiriamos tik slaugytojams.
„Jau dabar susiduriame su slaugytojų trūkumu tiek ambulatorinėse, tiek stacionarinėse gydymo įstaigose. Pakeitimai leis aiškiau paskirstyti užduotis tarp slaugos komandos narių, kad kiekvienas specialistas galėtų dirbti pagal savo kompetenciją.
Dalį mažesnio sudėtingumo veiklų galės atlikti slaugytojų padėjėjai, o slaugytojai daugiau laiko galės skirti sudėtingesnėms klinikinėms intervencijoms, pacientų sveikatos būklės vertinimui ir priežiūros koordinavimui. Tikimės, kad toks funkcijų perskirstymas prisidės prie sklandesnio komandinio darbo ir efektyvesnio slaugos paslaugų organizavimo“, – sako sveikatos apsaugos ministrės patarėja Jurgita Platakytė.
M. Jakubauskienės pasirašytas įsakymo „Dėl slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimas įsigalioja nuo liepos 1 d.
Įsakymu papildomai plečiamos slaugytojo padėjėjo kompetencijos, suteikiančios teisę: matuoti, vertinti ir registruoti paciento kraujo prisotinimą deguonimi; padėti pacientui įvairių procedūrų ar medicininių intervencijų metu; atjungti lašelinės infuzijos sistemą; pašalinti periferinės venos kateterį; gliukomačiu matuoti ir registruoti gliukozės kiekį kapiliariniame kraujyje; sulašinti lašus į akis, nosį, ausis, užtepti tepalus; įkišti rektalinę žvakutę; atlikti antikoaguliantų injekcijas į poodį švirkštu.
Naujajame apraše slaugytojo padėjėjams taip pat nustatyta pareiga tobulinti profesinę kvalifikaciją. Nustatytas tobulinimosi mastas yra proporcingai mažesnis nei slaugytojų ar akušerių – ne mažiau kaip 6 valandos per metus arba ne mažiau kaip 30 valandų per pastaruosius penkerius metus. Kvalifikacijos tobulinimui galima bus rinktis tiek išorinius mokymus, tiek įstaigos viduje organizuojamus mokymus, todėl darbuotojai turės daugiau galimybių lanksčiai vykdyti šį reikalavimą. Nuo kitų metų planuojama sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugytojų padėjėjų, kvalifikacijos tobulinimui skirti apie 5 mln. eurų.
Šiais pakeitimais siekiama, kad kiekvienas slaugos komandos narys dirbtų pagal savo kompetenciją. Slaugytojų poreikis išlieka didelis, bet ne visoms iki šiol slaugytojų atliekamoms funkcijoms būtinos jų profesinės kompetencijos. Dalį mažesnio sudėtingumo užduočių gali atlikti slaugytojų padėjėjai, tuomet slaugytojai gali daugiau dėmesio skirti užduotims, kurioms reikalingos jų specifinės žinios ir įgūdžiai. Tai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius.
ligoninėsSveikatos apsaugos ministerija (SAM)Marija Jakubauskienė
Rodyti daugiau žymių