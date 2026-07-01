Atidarytas atnaujintas Šeškinės poliklinikos Vaikų ligų skyrius

Skelbiama, kad skyriuje sukurta jūrų pasaulio tematika paremta aplinka – interjere vyrauja mėlyni atspalviai, o vienu ryškiausių akcentų tapo akvariumas. Šis projektas yra dalis nuoseklių įstaigos pastarųjų metų investicijų gerinant pacientų patirtį, paslaugų prieinamumą ir gydymo aplinkos kokybę.
„(...) Turime dėti pastangas, kad tiek mažieji pacientai, tiek jų šeimos sudėtingais ar jautriais sveikatos momentais jaustųsi kaip įmanoma geriau. Tokie sprendimai prisideda, kad Vilniuje sveikatos priežiūros paslaugos būtų ne tik kokybiškos dėl taikomų gydymo metodų ar naudojamų technologijų, bet ir atliepiančios pacientų emocinius poreikius“, – pranešime cituojama Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo darbams skirta 483,74 tūkst. eurų, projektas finansuotas Europos Sąjungos (ES) fondų ir bendrojo finansavimo bei įstaigos nuosavomis lėšomis.
„Sveikatos kodas“. Nauja epidemija – prasta vaikų rega?
Šeškinės poliklinikos komanda pabrėžia, kad pagrindinis investicijų ir pokyčių tikslas – užtikrinti kuo sklandesnę ir patogesnę mažųjų pacientų bei jų šeimų patirtį nuo registracijos iki vizito pas gydytoją.
„Vaikų ir jų tėvų, globėjų patirties poliklinikoje gerinimas yra viena iš mūsų poliklinikos prioritetinių krypčių. Siekiame, kad visas apsilankymo procesas būtų kuo paprastesnis ir keltų kaip įmanoma mažiau įtampos. Todėl atnaujindami erdves daug dėmesio skyrėme jų tinkamam įrengimui, kad medicinos personalas galėtų efektyviai teikti paslaugas, o vaikams ir suaugusiems jos būtų patogios, kuriančios saugumą, net edukuojančios“, – pranešime cituojamas Šeškinės poliklinikos direktorius Mindaugas Sinkevičius.
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Iš viso suremontuota 519,94 kvadratinių metrų patalpų. Remonto metu įrengta 18 pacientų aptarnavimui skirtų kabinetų, darbuotojų persirengimo kambarys ir tėvų–vaikų kambarys. Taip pat atnaujintos bendrosios erdvės bei koridoriai, pagerintas patalpų funkcionalumas ir estetinis vaizdas, taip sukuriant jaukesnę, patogesnę ir pacientų poreikiams pritaikytą aplinką.
Pokyčiai įgyvendinti vadovaujantis universalaus dizaino principais ir savivaldybės patvirtintu asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vykdymo standartu.
Skelbiama, kad ypatingas dėmesys skirtas fiziniam patalpų pritaikymui asmenims su negalia, pavyzdžiui – užtikrintas regimasis kontrastas tarp paviršių ir objektų, įrengti asmenų su negalia poreikius atliepiantys sanitariniai mazgai, įstiklintos durys pažymėtos atitinkamais indikatoriais.
Atnaujintame skyriuje diegiamas komandinio darbo modelis, kai gydytojai ir slaugytojai dirba kartu atskiruose kabinetuose.
Skaičiuojama, kad Šeškinės poliklinikos Vaikų ligų skyriuje kasmet rūpinamasi vidutiniškai 11 tūkst. vilniečių sveikata. Praėjusiais metais jiems suteikta daugiau nei 102 tūkst. paslaugų, įskaitant tiesioginius apsilankymus, nuotolines konsultacijas, profilaktinius sveikatos patikrinimus ar pažymas.