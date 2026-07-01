Ministerija skelbia: nuo liepos 1 d. – didesnis kompensuojamųjų vaistų pasirinkimas

„Nuo liepos įsigaliojančiame kompensuojamųjų vaistų kainyne skaičiuojame rekordinį vaistų skaičių – net 2 244 pozicijas. Džiugina ir nuosekliai augantis vaistų grupių skaičius, taip pat į kainyną įrašyta 280 naujų vaistų prekiniais pavadinimais. Šis kainynas yra nuoseklus žingsnis palaipsniui gerinant kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams“, – teigia Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos departamento direktorė Anželika Oraitė.
Nuo liepos 1 d. kompensuojamas rekordinis vaistų kiekis – 2 244 preparatai, iš jų – 373 lygiagrečiai importuojami vaistai. Tai – 67 lygiagrečiai importuojamais preparatais daugiau, nei buvo pirmojo pusmečio kainyne.
Į antrojo pusmečio kainyną įtraukti kompensuojamieji vaistai priklauso net 910 vaistų grupėms. Šių metų pirmojo pusmečio kainyne tokių grupių yra 901, tai reiškia, kad kainynas papildytas 9 naujomis vaistų grupėmis.
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Į kainyną įrašyta 280 naujų vaistų prekiniais pavadinimais, 427 vaistų bazinė kaina sumažėjo, beveik pusantro tūkstančio preparatų bazinė kaina nepakito. Preliminariais skaičiavimais, šių metų antrąjį pusmetį Privalomojo sveikatos draudimo fondas sutaupys apie 6,7 mln. eurų. Tam įtakos turi originalių vaistų kainų mažėjimas referentinėse šalyse, naujų generinių vaistų įrašymas į kainyną, taip pat padidėjusi generinėms grupėms priskiriamų vaistų gamintojų konkurencija.
„Kainyno atnaujinimas naudingas tiek pacientams, tiek Privalomojo sveikatos draudimo fondui. Didesnė konkurencija tarp gamintojų leidžia mažinti vaistų kainas ir kartu išplėsti pacientams prieinamų kompensuojamųjų vaistų pasirinkimą. Sutaupytos fondo lėšos gali būti panaudotos naujiems vaistams kompensuoti bei kompensavimo sistemai stiprinti, todėl naudos sulaukia visa sveikatos sistema“, – sako Valstybinės ligonių kasos Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas Evaldas Stropus.
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Pacientams, kalendoriniais metais sukaupusiems priemokų krepšelį, kompensuojamųjų vaistų priemoka, jei įsigyjami vaistai su mažiausia priemoka, iki metų galo dengiama valstybės biudžeto lėšomis. 2026 m. krepšelio dydis – 70,02 euro. Nuo kiekvienų metų pradžios kaupiamas kompensuojamųjų vaistų krepšelis skaičiuojamas visiems gyventojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.