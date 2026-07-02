Europoje – infekcinės ligos protrūkis: į ligoninę atsigulė daugiausia lietuviai

Europos maisto saugos agentūros (EFSA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis, daugiausia užsikrėtusiųjų buvo vaikai ir jauni suaugusieji, o mažiausiai 49 žmonėms prireikė gultis į ligoninę.
„Greitai paruošiamų makaronų produktai yra labiausiai tikėtinas besitęsiančio protrūkio šaltinis, o surinkti duomenys leidžia susieti atvejus su to paties prekės ženklo gaminiais“, – teigė europinės agentūros.
Salmoneliozės atvejų užregistruota Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje ir Švedijoje.
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Lietuvos vaikai valgė sausus makaronus
Trečiadienį ECDC paskelbė ataskaitą, kuri pateikė naujų duomenų apie protrūkį. Remiantis ja, Lietuvoje šiemet registruoti 23 salmonelės serotipo „Stanley“ sukelti salmoneliozės atvejis. Didesnis sergamumas – tik Jungtinėje Karalystėje, kur nustatyti 29 infekcijos atvejai.
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Toliau seka Vokietija (14), Danija (10) ir Estija (9).
Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad salmonelioze susirgo 2–20 metų amžiaus Lietuvos gyventojai. Be to, šalyje registruota daugiausia hospitalizacijų dėl šios infekcijos. Gydymo Lietuvos ligoninėse prireikė 17 pacientų.
Jungtinėje Karalystėje (JK) per šį salmenoliozės protrūkį hospitalizuoti 11 pacientų, Estijoje – 8. Visoje ES (kartu su JK) – 49.
Iš Lietuvoje atliktų apklausų aiškėja, kad bent 12 pacientų valgė to paties prekės ženklo greitai paruošiamus makaronus. Be to, ECDC ataskaitoje pateikta įdomi pastaba: „Dalis vaikų makaronus valgė sausus.“ Taigi, aiškėja, kad kai kurie Lietuvos vaikai liaudyje vadinamus „bomžpakius“ valgė net neužpylę karštu vandeniu.
Atšaukta makaronų partija
Praėjusią savaitę ukrainiečių kompanija „Reeva Foods“ pranešė aptikusi serotipo „Stanley“ salmonelių konkrečioje greito paruošimo makaronų partijoje, kuri buvo platinta Baltijos šalių rinkoje.
Bendrovė teigė pradėjusi vidinį tyrimą ir atšaukusi produkciją. Teigiama, kad įmonė dėl to ėmėsi veiksmų, vykdo nepriklausomus laboratorinius tyrimus, reguliavimo auditus, aplinkos stebėseną ir papildomas prevencines priemones.
„Mūsų vartotojų saugumas yra mūsų svarbiausias prioritetas“, – teigė „Reeva“, kuri pabrėžė bendradarbiaujanti su valdžios institucijomis.
Salmoneliozė yra viena dažniausių infekcinių žarnyno ligų, plintanti per maistą. Žmonės dažniausiai užsikrečia vartodami netinkamai termiškai apdorotus gyvulinius produktus: kiaušinius, paukštieną (vištieną), kiaulieną, pieną arba užterštą vandenį.
Dažniausi simptomai yra viduriavimas, karščiavimas, pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, tačiau kai kuriems žmonėms infekcijos simptomų gali nepasireikšti.
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) rekomendacijos:
– Vartokite tik tinkamai paruoštą paukštieną ir kitą mėsą.
– Venkite vartoti termiškai neapdorotus kiaušinius.
– Venkite vartoti nepasterizuotą pieną ar jo gaminius.
– Venkite kryžminės taršos virtuvėje.
– Plaukite rankas po žalios mėsos tvarkymo.
– Kruopščiai nuplaukite vaisius, daržoves, žoleles.
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