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Kongo DR nuo Ebolos mirusių žmonių skaičius viršijo 400

2026 m. liepos 2 d. 18:28
Mirčių skaičius dėl Ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje šiuo metu viršija 400, rodo ketvirtadienį paskelbti oficialūs duomenys.
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Nuo gegužės 15 d, kai buvo paskelbta apie protrūkį, ši itin užkrečiama liga nusinešė 438 gyvybes tarp 1 406 žmonių, kuriems buvo patvirtinta infekcija, t. y. mirštamumas siekia šiek tiek daugiau nei 31 proc., savo naujausioje ataskaitoje pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas (INSP).
Neseniai pirmas atvejis buvo užregistruotas ir didžiausiame šiaurės rytų Kisanganio mieste, esančiame beveik už 600 km nuo krizės epicentro.
INSP teigimu, 24 metų nėščios moters kūno tyrimas parodė teigiamą rezultatą dėl Ebolos.

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„Mirusiosios kūnas buvo slapta nugabentas motociklu į Kisanganį“ iš Nia Nia sveikatos apsaugos zonos Iturio regione, teigė sveikatos apsaugos institucijos.
Kisanganis – tai 1,5 mln. gyventojų turintis miestas ir Tshopo provincijos sostinė.
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Žmogaus, mirusio nuo Ebolos viruso, kūnas išlieka labai užkrečiamas, ir daugeliu atvejų virusas buvo perduotas per laidojimo apeigas.
Epidemiją sukėlė Ebolos viruso „Bundibugyo“ štamas, nuo kurio nėra vakcinos ar specifinio gydymo.
Netrukus turėtų prasidėti klinikiniai tyrimai.
Protrūkio, kurio tikrąjį mastą sunku įvertinti, židinys buvo šiaurės rytinėje Iturio provincijoje, kur įvyko daugiau nei 83 proc. mirčių. Provincija ribojasi su Uganda ir Pietų Sudanu.
Virusas taip pat išplito į kaimynines Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijas.
Ebola, kuri plinta per kontaktą su kūno skysčiais, per pastaruosius 50 metų Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 tūkst. žmonių gyvybių.
Ebolos virusasKongo Demokratinė Respublika

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