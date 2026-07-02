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SAM atnaujino dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką: įtrauktos 45 naujos procedūros

2026 m. liepos 2 d. 12:37
Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), atnaujinus dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, išplėstas šių paslaugų bei jas teikiančiųjų specialistų sąrašas, patikslintos procedūrų organizavimo sąlygos.
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„Vienas svarbiausių pokyčių – išplėstas dienos chirurgijos paslaugų sąrašas, kuriame intervencijų skaičius padidėjo nuo 856 iki 891. Į sąrašą įtrauktos 45 naujos intervencijos, o 10 procedūrų, kurios praktikoje nebeatliekamos dienos chirurgijos sąlygomis, atsisakyta“, – teigiama ministerijos pranešime.
Informuojama, kad išplėtus gydytojų specialistų, galinčių atlikti intervencijas dienos chirurgijos sąlygomis, sąrašą, nuo šiol šias procedūras galės atlikti ir gydytojai reumatologai.
SAM teigimu, siekiant užtikrinti vienodą klinikinę praktiką nustatyta tikslesnė šio pobūdžio paslaugų atlikimo tvarka, pavyzdžiui, kokiomis aplinkybėmis gali būti atliekamos akių vokų operacijos, kojų venų chirurginiam gydymui nustatyti aiškūs kriterijai atsižvelgiant į ligos stadiją bei paciento būklės duomenis.

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„Pakeitimais taip pat sprendžiamos praktinės problemos, kurios kildavo atliekant kai kurias artroskopines sąnarių operacijas. Dalis rekonstrukcinių procedūrų perkeltos į žemesnę apmokėjimo grupę, todėl operacijų metu paaiškėjus poreikiui atlikti papildomas rekonstrukcines intervencijas nebereikės nutraukti procedūros ir siųsti paciento į kitą gydymo įstaigą“, – akcentuoja SAM.
Ministerijos teigimu, patikslintas anestezijos teikiamų paslaugų teikimas suteiks sveikatos priežiūros įstaigoms daugiau lankstumo organizuojant specialistų darbą išlaikant pacientų saugumo reikalavimus.
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