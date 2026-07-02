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Skaudi netektis: mirė organų donorystės idėjai Lietuvoje daug nusipelniusi Audronė Tutlienė

2026 m. liepos 2 d. 14:43
Lrytas.lt
Su persodintais organais gyvenančių ar savojo stebuklo tebelaukiančių pacientų bendruomenėje – skaudi netektis. Mirė ilgametė pacientų teisių gynėja, asociacijos „Gyvastis“ aktyvistė Audronė Tutlienė.
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Apie kolegės netektį pranešė asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė Irma Juodienė.
„Netekome mūsų Audronės. Visi žinome, kokį didžiulį svorį ant savo pečių nešė Audronė. Jos kasdienybė buvo užpildyta kova darbo grupėse, teisiniais svarstymais ir nuolatiniu rūpesčiu dėl mūsų teisių. Ji priimdavo kiekvieną nesėkmę kaip asmeninį skausmą, o kiekvieną laimėjimą – kaip dovaną mums.
Kai ji atsitraukė pailsėti ir atgauti jėgų, žinojome, kad jos sveikata trapi, tačiau dabar matome, kiek daug tos sveikatos dalelių ji išdalino „Gyvasčiai“. Audronė kovojo už mus visus kartu ir už kiekvieną atskirai“, – rašoma bendruomenės „Facebook“ puslapyje.
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Laidotuvės Panevėžio miesto (Pašilių) kapinėse – 12 val.
Gyvastismirė

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