Skaudi netektis: mirė organų donorystės idėjai Lietuvoje daug nusipelniusi Audronė Tutlienė

Apie kolegės netektį pranešė asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė Irma Juodienė.
„Netekome mūsų Audronės. Visi žinome, kokį didžiulį svorį ant savo pečių nešė Audronė. Jos kasdienybė buvo užpildyta kova darbo grupėse, teisiniais svarstymais ir nuolatiniu rūpesčiu dėl mūsų teisių. Ji priimdavo kiekvieną nesėkmę kaip asmeninį skausmą, o kiekvieną laimėjimą – kaip dovaną mums.
Kai ji atsitraukė pailsėti ir atgauti jėgų, žinojome, kad jos sveikata trapi, tačiau dabar matome, kiek daug tos sveikatos dalelių ji išdalino „Gyvasčiai“. Audronė kovojo už mus visus kartu ir už kiekvieną atskirai“, – rašoma bendruomenės „Facebook“ puslapyje.
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