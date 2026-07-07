Atmintinė baigusiems mokyklą: ką svarbu žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą, kad nesusidarytų skola

Valstybinės ligonių kasos specialistai primena svarbiausius dalykus, kuriuos reikia žinoti, kad nenutrūktų sveikatos draudimas ir nesusidarytų PSD įmokų skola.
„Jaunuoliai dažnai mano, kad baigus mokyklą privalomasis sveikatos draudimas savaime galioja ir toliau, tačiau taip nėra. Nuo rugsėjo kiekvienam svarbu įsivertinti savo situaciją – ar pradedi studijuoti, dirbti, registruojiesi Užimtumo tarnyboje, o gal išvyksti į užsienį.
Nuo to priklauso, kas mokės privalomojo sveikatos draudimo įmokas“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) Gyventojų aptarnavimo Šiaulių skyriaus vedėja Inga Kvedarienė.
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Įstojus studijuoti Lietuvoje
Jaunuoliai, nuo rugsėjo pradėsiantys nuolatines (dienines) studijas Lietuvoje, yra draudžiami PSD valstybės lėšomis. Draudimas suteikiamas pagal Studentų registro duomenis, todėl jokių papildomų dokumentų ligonių kasai teikti nereikia.
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Tik ištęstinių studijų studentai turėtų žinoti, jog nėra draudžiami valstybės, todėl PSD turi susimokėti patys arba pradėti dirbti.
Studijuojant Europoje
Nuolatinių studijų studentai, kurie studijuoti pasirinks Europos Sąjungos, Norvegijos, Lichtenšteino, Islandijos ar Šveicarijos aukštąsias mokyklas, taip pat bus draudžiami PSD valstybės lėšomis. Skirtingai nei Lietuvoje studijuojantiems studentams, šiuo atveju ligonių kasai būtina pateikti prašymą ir oficialią mokymo įstaigos pažymą, patvirtinančią studijas. Kvietimas studijuoti nėra laikomas tokią pažymą pakeičiančiu dokumentu.
„Kartais manoma, kad pakanka būti priimtam į aukštąją mokyklą užsienyje. Tačiau ligonių kasai reikia oficialios pažymos, kurioje būtų nurodyta, kad iš tiesų studijuojama pagal nuolatinę studijų programą bei studijų pradžios ir pabaigos datos. Tokią pažymą privalu pateikti kasmet, nes draudimas galioja vienerius mokslo metus“, – pabrėžia I. Kvedarienė.
Jei studijos prasideda spalį
Minėtų Europos šalių aukštosiose mokyklose planuojantys studijuoti jaunuoliai turi atkreipti dėmesį į studijų pradžios datą. Pasak VLK atstovės, jei studijos prasideda spalį, jaunuoliai PSD už rugsėjį turi susimokėti patys. Pamiršus sumokėti įmoką, draudimas nutrūks, kaupsis skola, o už sveikatos paslaugas teks susimokėti patiems. Vėliau, pateikus studijas patvirtinančius dokumentus, PSD pradės galioti pagal faktinį studijų laikotarpį ir draudimas tęsis vienerius metus nuo spalio iki spalio.
Studijuojant trečiosiose šalyse
Studijuojant Jungtinėse Amerikos Valstijose, Turkijoje ar kitose trečiosiose šalyse, Lietuvos valstybės lėšomis mokamas PSD negalioja.
Anot I. Kvedarienės, jei studento gyvenamoji vieta ir toliau lieka deklaruota Lietuvoje, studijų laikotarpiu atsiranda pareiga savarankiškai mokėti PSD įmokas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu, kuris gali padengti gydymo išlaidas užsienyje, jei jų prireiktų. Šiose šalyse Europos sveikatos draudimo kortelė ir jos teikiamos naudos taip pat negalioja.
Nusprendus pasirinkti tarnybą kariuomenėje
Jei mokyklą baigęs jaunuolis nusprendžia ne studijuoti, o atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ar pasirenka kitą teisės aktuose numatytą tarnybos formą, jo privalomuoju sveikatos draudimu pasirūpina valstybė. Tokiu atveju duomenis apie tarnybos pradžią ir draustumo pagrindą užfiksuoja atsakingos institucijos.
Jei po mokyklos laukia kelionės
Dalis abiturientų po mokyklos nusprendžia neskubėti studijuoti ar dirbti, o padaryti pertrauką ir pakeliauti po tolimesnes šalis.
„Jei išvykstama trumpam ir gyvenamoji vieta lieka deklaruota Lietuvoje, privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti savarankiškai. Jei planuojama iš Lietuvos išvykti ilgesnei kelionei, reikėtų deklaruoti išvykimą – tuomet įmokos neskaičiuojamos nuo deklaracijoje nurodytos išvykimo datos ir nesikaupia skola“, – pataria I. Kvedarienė ir priduria, kad keliaujant į trečiąsias šalis rekomenduojama pasirūpinti papildomu kelionės ar sveikatos draudimu.
Jei jaunuoliai nedirba, nestudijuoja ir nepriklauso valstybės draudžiamiesiems
Jei baigęs mokyklą jaunuolis niekur nestudijuoja, nedirba ir nepriklauso valstybės draudžiamų asmenų grupei, nuo rugsėjo jam atsiranda pareiga mokėti PSD įmokas kiekvieną mėnesį savarankiškai. To nepadarius pradės kauptis skola, o prireikus sveikatos priežiūros paslaugų už jas gali tekti susimokėti pačiam. Užsiregistravusius Užimtumo tarnyboje asmenis draudžia valstybė.
Nutraukus studijas
Pasitaiko, kad vos pradėję studijas, jaunuoliai nusprendžia jas nutraukti. Tokiu atveju prievolė patiems mokėti PSD atsiranda jau kitą mėnesį po studijų nutraukimo mėnesio pabaigos, išskyrus atvejus, kai žmogus tuo metu dirba arba priklauso kitai valstybės draudžiamų asmenų grupei.
Pasitikrinti – rugsėjo 1-ąją
„Dažniausiai problemų kyla ne todėl, kad jaunuoliai nenori mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų, o dėl to, kad nežino, kada keičiasi jų draudimo statusas. Užtenka kelių paprastų veiksmų – laiku pateikti studijų pažymą, užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje arba pasirūpinti įmokomis pačiam. Tokiu atveju sveikatos draudimas nenutrūks“, – pabrėžia I. Kvedarienė.
Pasak jos, rugsėjį pravartu pasitikrinti, ar buvęs abiturientas tebedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu. Tai padaryti užtrunka vos kelias minutes: tereikia ligonių kasos interneto svetainėje pasirinkti skiltį E.paslaugos, pasekti nuoroda „Ar esu draustas“ ir įvesti kelis savo duomenis.