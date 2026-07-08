Budelis baltu chalatu: 15 pacientų nužudęs gydytojas kalės iki gyvos galvos

Trečiadienį Berlyno apygardos teismas 41-erių vyrui skyrė maksimalią bausmę, įskaitant visam gyvenimui galiojantį draudimą verstis medicinos praktika.
Teismas nustatė, kad 2021–2024 m. laikotarpiu gydytojas 12 moterų ir trims vyrams suleido mirtiną įvairių vaistų mišinį. Visos aukos, kurių amžius svyravo nuo 25 iki 94 metų, tuo metu sunkiai sirgo, tačiau jų mirtis nebuvo neišvengiama.
„Pacientai atidavė save į jo rankas – jis turėjo galią spręsti apie jų gyvybę ir mirtį“, – motyvuodama nuosprendį teigė teismo pirmininkė Sylvia Busch.
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„Pacientai norėjo gyventi. Šie veiksmai neturi nieko bendro su paliatyviąja priežiūra ar eutanazija“, – pabrėžė ji.
Gydytojui taikoma kardomojo kalinimo priemonė nuo 2024 m. rugpjūčio. Prokuratūra 2025 m. balandžio mėn. jam pareiškė kaltinimus 15-oje bylų.
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Po kelių mėnesių tylos gydytojas birželio mėn. netikėtai prisipažino per vizitus namuose nužudęs 12 sunkiai sergančių pacientų.
Tačiau, pasak S. Busch, manytina, kad vyras įvykdė kur kas daugiau nei 15 žmogžudysčių.
„Jis yra serijinis žudikas. Tai tikriausiai tik ledkalnio viršūnė“, – sakė S. Busch.
Teismo pirmininkė pridūrė, kad gydytojas pokalbio telefonu metu savo žmonai prisipažino žudęs jau ilgą laiką.
Prokurorai tiria dar 76 atvejus ir planuoja iki šių metų pabaigos pareikšti papildomus kaltinimus. Vyras savo ruožtu teigė būsimame teismo procese bendradarbiausiąs su teisėsauga.