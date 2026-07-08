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Liūdna žinia: mirė begalinį pacientų dėkingumą pelniusi Radviliškio gydytoja

2026 m. liepos 8 d. 12:22
Lrytas.lt
Anapilin iškeliavo ilgametė vidaus ligų gydytoja Laimutė Verbuvienė. Apie velionės mirtį trečiadienio rytą pranešė Radviliškio rajono savivaldybė.
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Užuojautą dėl netekties pareiškė Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvas, velionės atminimui skyręs jautrius žodžius.
„Gydytojo profesija reikalauja ne tik gilių žinių, bet ir ypatingo dvasinio atsidavimo. Būdama gydytoja, Laimutė lydėjo ištisas pacientų kartas.
Jos profesionalumas, gebėjimas išklausyti, įsigilinti į kiekvieno žmogaus problemas ir rasti geriausią sprendimą pelnė tūkstančių pacientų pasitikėjimą bei begalinį dėkingumą.
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Gydytoja buvo tikras atsakomybės, etikos ir ištikimybės savo pašaukimui pavyzdys, o nuveikti darbai ir sugrąžinta sveikata, išliks gyvi jos pacientų bei kolegų prisiminimuose.
Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro administracija ir kolektyvas reiškia gilią užuojautą velionės šeimai, artimiesiems, kolegoms bei visiems, liūdintiems dėl šios kilnios asmenybės netekties“, – rašoma pranešime.
Radviliškismirėgydytoja

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