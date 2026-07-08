NKC: senka kraujo atsargos, labiausiai trūksta 0− ir A+ grupių kraujo

„Šiuo metu labiausiai trūksta 0− ir A+ kraujo grupių, tačiau sparčiai senka ir A− bei 0+ kraujo atsargos. Gydymo įstaigose kraujo reikia kasdien, todėl net ir kelių dienų sumažėjęs donorų aktyvumas greitai atsispindi atsargose“, – pranešime cituojamas D. Gutauskas.
NKC vadovas paragino gyventojus nelikti abejingais ir, esant galimybei, artimiausiomis dienomis apsilankyti kraujo donorystės padalinyje.
Pasak D. Gutausko, gydymo įstaigose kraujo poreikis nesumažėja – jis kasdien reikalingas pacientams po sudėtingų operacijų ir traumų, gydant onkologines, kraujo bei kitas sunkias ligas.
Susiję straipsniai
NKC primena, kad prieš donorystę rekomenduojama būti pavalgius, išgerti daugiau vandens, vengti riebaus maisto, o atvykstant į kraujo donorystės padalinį su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kraujo donoru gali tapti sveikas 18–65 metų amžiaus žmogus, sveriantis ne mažiau kaip 50 kilogramų. Vyrams kraują leidžiama aukoti iki šešių kartų per metus, moterims – iki keturių.