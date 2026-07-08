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NKC: senka kraujo atsargos, labiausiai trūksta 0− ir A+ grupių kraujo

2026 m. liepos 8 d. 14:01
Nacionalinis kraujo centras (NKC) praneša, kad vasarai įpusėjus kritiškai senka kraujo atsargos. NKC vadovo Daumanto Gutausko teigimu, šiuo metu labiausiai trūksta 0− ir A+ kraujo grupių.
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„Šiuo metu labiausiai trūksta 0− ir A+ kraujo grupių, tačiau sparčiai senka ir A− bei 0+ kraujo atsargos. Gydymo įstaigose kraujo reikia kasdien, todėl net ir kelių dienų sumažėjęs donorų aktyvumas greitai atsispindi atsargose“, – pranešime cituojamas D. Gutauskas.
NKC vadovas paragino gyventojus nelikti abejingais ir, esant galimybei, artimiausiomis dienomis apsilankyti kraujo donorystės padalinyje.
Pasak D. Gutausko, gydymo įstaigose kraujo poreikis nesumažėja – jis kasdien reikalingas pacientams po sudėtingų operacijų ir traumų, gydant onkologines, kraujo bei kitas sunkias ligas.
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NKC primena, kad prieš donorystę rekomenduojama būti pavalgius, išgerti daugiau vandens, vengti riebaus maisto, o atvykstant į kraujo donorystės padalinį su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kraujo donoru gali tapti sveikas 18–65 metų amžiaus žmogus, sveriantis ne mažiau kaip 50 kilogramų. Vyrams kraują leidžiama aukoti iki šešių kartų per metus, moterims – iki keturių.
kraujo donorystėNacionalinis kraujo centrasDaumantas Gutauskas

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