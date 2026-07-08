PSO: iki 2050-ųjų vėžio atvejų skaičius pasaulyje gali beveik padvigubėti

PSO 2026 m. pasaulinėje padėties dėl vėžio ataskaitoje teigiama, kad su vėžiu bent kartą gyvenime susidurs 92 proc. pasaulio gyventojų – susirgs arba patys, arba jų artimiausi šeimos nariai.
Ataskaitoje pabrėžiama ryški nelygybė vėžio nustatymo ir gydymo srityse visame pasaulyje. Pasak PSO, krūties vėžio išgyvenamumas turtingose šalyse siekia 85 proc., palyginti su maždaug 40 proc. skurdesnėse šalyse. Galimybė gauti bent minimalų gydymą egzistuoja tik 39 proc. šalių.
Pasak PSO eksperto Andre Ilbawi, nors daugiausia kalbama apie naujas technologijas, naujas gydymo galimybes ir naujų proveržių perspektyvas, daugeliui žmonių visame pasaulyje visi šie dalykai labai toli nuo realybės, ir apie šiuos žmones, jo teigimu, „iki šiol pamirštama“.
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„Vėžys yra labai asmeninė liga, kuri paliečia beveik visus mus. Tačiau tai, ar žmogus išgyvens vėžį, niekada neturėtų priklausyti nuo to, kur jis gimė ar kiek uždirba“, – sakė PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
Vėžio diagnozė dažnai sukelia didelį psichologinį stresą pacientams ir jų šeimoms, tačiau ši liga taip pat yra „pagrindinė priežastis, privedanti žmones prie bankroto dėl medicininių išlaidų“, teigiama PSO ataskaitoje. Joje nurodoma, kad su nepakeliamomis sveikatos priežiūros išlaidomis susiduria daugiau nei pusė pacientų ir jų šeimų.
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Vienu pagrindinių rizikos veiksnių laikomas rūkymas pasaulyje sumažėjo: cigaretes, cigarus ar pypkes rūkančių žmonių skaičius, palyginti su 2010 m., smuko 27 proc. Pažanga mažinant alkoholio vartojimą buvo gana nežymi, o nutukimas ir fizinis pasyvumas toliau didėja.
„Pagrindinis iššūkis jau yra nebe žinių trūkumas, o skirtumas tarp to, ką žinome, ir to, ką darome“, – teigiama ataskaitoje.
Nacionalinio vėžio centro (NVC) duomenimis, Lietuvoje per 2024 metus užregistruota 19,4 tūkst. naujų piktybinių navikų atvejų, o nuo vėžio mirė daugiau nei 8 tūkst. žmonių.