SAM perduos Ukrainai medicinos atsargų humanitarinę pagalbą

Juo SAM pavedama skirti humanitarinei pagalbai Ukrainai teikti turimus materialinius išteklius – medicinos atsargas, kurių bendra vertė siekia apie 45,6 tūkst. eurų ir organizuoti humanitarinės pagalbos Ukrainai siuntos perdavimą atsakingiems asmenims.
Be to, nuspręsta leisti panaudoti humanitarinei pagalbai Ukrainai teikti SAM tvarkomo valstybės rezervo medicinos atsargas, kurių bendra vertė yra apie 366,5 tūkst. eurų.
Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į gautus Valstybinės įstaigos Ukrainos nacionalinės medicinos mokslų akademijos M. M. Amosovo nacionalinio širdies ir kraujagyslių chirurgijos ir paveldimos patologijos mokslinio centro ir Ukrainos ambasados Lietuvoje prašymus dėl humanitarinės pagalbos.
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